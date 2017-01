Réagissez

Les îles de Tiran (premier plan) et Sanafir (arrière-plan) en mer Rouge entre la péninsule du Sinaï égyptienne et l’Arabie Saoudite

Contrairement à ce qu’affirmait le gouvernement égyptien, la Haute cour administrative égyptienne a confirmé l’annulation de la rétrocession de ces îlots à l’Arabie Saoudite.

La Haute cour administrative égyptienne a confirmé hier l’annulation de la rétrocession par Le Caire de deux îlots de la mer Rouge à l’Arabie saoudite, rapporte l’AFP. La cour a jugé que les deux petits îlots de Tiran et Sanafir étaient des territoires souverains égyptiens, contrairement à ce qu’affirmait le gouvernement qui a annoncé leur rétrocession à l’Arabie Saoudite à l’occasion d’une visite en avril au Caire du roi Salmane.

Le royaume saoudien a soutenu la destitution du président Mohamed Morsi menée par Abdelfattah Al Sissi en juillet 2013. Et l’annonce, en avril dernier, de la rétrocession a soulevé une vive controverse et déclenché des manifestations contre le régime de Al Sissi. Le gouvernement a toutefois justifié cette rétrocession par le fait que les deux îlots, situés près de la pointe sud de la péninsule du Sinaï à l’entrée du golfe d’Aqaba, appartenaient à l’Arabie saoudite, mais que Riyad a demandé en 1950 au Caire d’en assurer la protection.

Après une procédure judiciaire intentée par des avocats, une cour administrative a annulé en juin dernier l’accord, mais le gouvernement a fait appel de cette décision. Cet appel a été rejeté hier par la Haute cour administrative, qui a précisé que la décision sur l’appartenance des deux îles à l’Egypte était «unanime».

Selon des avocats au tribunal, le gouvernement ne peut pas interjeter appel après le verdict en question. Mais l’ancien président du Conseil d’Etat Mohamed Hamed Al Gamal a toutefois précisé que le gouvernement pourrait présenter un recours devant la Cour constitutionnelle. «Selon la Constitution et le droit, la justice administrative n’a pas juridiction pour les questions de souveraineté, qui comprennent les accords internationaux», a-t-il relevé. Le président Al Sissi a défendu à plusieurs reprises l’accord de rétrocession en assurant que l’on ne pouvait pas accuser le pouvoir de vouloir «vendre la terre» du pays puisque ces îles étaient saoudiennes.

Le chemin de Damas

Le verdict pourrait aggraver les tensions existantes entre Le Caire et Riyad, alimentées entre autres par leurs différends sur les conflits syrien et yéménite. Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2016, le président Sissi a déclaré qu’«il ne fallait pas détruire les institutions de l’Etat» syrien. Deux jours plus tard, son ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a observé que les différences avec l’Arabie Saoudite portaient sur le fait de savoir si la lutte armée pouvait décider du sort de la Syrie.

«Nous ne le pensons pas et il n’y a pas de place pour des organisations terroristes en Syrie.» Et d’ajouter : «Il n’y a pas besoin d’un cessez-le-feu pour entamer un processus politique». Le 8 octobre de la même année, l’Egypte vote en faveur d’une résolution de la Russie sur la Syrie et s’oppose à un autre texte présenté par la France avec l’appui saoudien. Riyad soutient des groupes d’opposition à Bachar Al Assad, alors que Le Caire croit en une solution politique qui inclut le président syrien.

En réaction à l’option égyptienne, l’ambassadeur du royaume wahhabite aux Nations unies, Abdallah Al Mouallimi, a jugé «pénible que les Sénégalais et les Malaisiens aient des positions plus proches du consensus arabe que celle du représentant arabe» au Conseil de sécurité, à savoir l’Egypte. De son côté, le représentant égyptien auprès des Nations unies, Amr Abdellatif, a déclaré : «Nous savions que les deux plans proposés séparément par la Russie et la France se trouveraient dans l’impasse.

Cependant, l’Egypte a voté en faveur du plan russe pour s’exprimer contre les puissances qui jouent avec le sort des nations arabes.» En représailles, Riyad a suspendu le même mois la livraison de produits pétroliers au Caire. Décision qui a obligé l’Egypte à lancer des appels d’offres pour son approvisionnement en pétrole pour le mois d’octobre. Autre sujet de discorde, le conflit du Yémen. L’Egypte hésite à mettre des troupes à la disposition de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen.