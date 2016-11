Réagissez

Le président chypriote grec, Nicos Anastasiades, et le leader chypriote turc, Mustafa Akinci, se sont séparés sans être parvenus à s’accorder sur la question territoriale.

Depuis mai 2015, le président chypriote, Nicos Anastasiades, et le leader chypriote turc, Mustafa Akinci, négocient pour concrétiser la réunification de l’île de Chypre. Ce marathon diplomatique, parrainé par l’Organisation des Nations unies (ONU) à Genève, s’est soldé la semaine dernière par un échec.

Hier, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Kotzias, a réaffirmé qu’un règlement à Chypre est conditionné au retrait des troupes turques stationnées sur l’île. Tout accord pour mettre fin à la division de l’île doit inclure une «clause» prévoyant le départ des troupes turques, a indiqué le ministre à la radio grecque Alpha, cité par l’AFP.

Il a précisé qu’Athènes n’exige pas un retrait «du jour au lendemain», mais dans un délai «adéquat». Il a évoqué en ce sens l’exemple du retrait des troupes soviétiques lors de la réunification allemande, lequel a pris «quatre ans». Athènes, a rappelé le chef de la diplomatie grecque, n’intervient pas dans ces négociations intercommunautaires qui butent, notamment, sur le partage territorial entre les deux entités.

Mais sa voix doit être prise en considération sur la question de la sécurité de l’île du fait du régime en vigueur depuis son indépendance accordant un droit d’intervention à trois puissances «garantes» : la Grande-Bretagne en tant qu’ex-puissance coloniale, la Grèce et la Turquie. Selon Nikos Kotzias, Londres est d’accord avec la Grèce sur la nécessité de mettre fin au régime des garants, jugé «anachronique» par Athènes.

Pour ouvrir la voie au règlement de cette question, qui doit être soumis à un accord multilatéral, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a proposé récemment une rencontre avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Aucune date n’a jusque-là été fixée, mais la Grèce reste demandeuse d’un tel rendez-vous, a indiqué M. Kotzias. Il a estimé néanmoins que depuis le coup d’Etat manqué du 15 juillet en Turquie, Ankara ne montre plus la «disposition à un compromis» sur Chypre dont elle faisait preuve auparavant.

Désaccord

Le président chypriote grec, Nicos Anastasiades, et le leader chypriote turc, Mustafa Akinci, se sont séparés sans être parvenus à s’accorder sur la question territoriale. Ils ne se sont pas entendus quant à la définition d’une carte avec des frontières internes délimitant les deux entités chypriote turque et chypriote grecque qui formeraient une future fédération. Ils devaient aussi régler la question de la spoliation des biens. Ces dossiers sont particulièrement complexes à résoudre, plus de 40 ans après la division de l’île, en 1974. Cette année-là, l’armée turque a envahi la partie nord de l’île en réaction à un coup d’Etat visant à rattacher le pays à la Grèce.

Cette invasion a été suivie par d’importants déplacements de populations, des dizaines de milliers de personnes ayant dû abandonner leurs biens du jour au lendemain. Depuis, la République de Chypre, membre de l’Union européenne (UE) depuis 2004, n’exerce son autorité que sur la partie Sud, où vivent les Chypriotes grecs. Les Chypriotes turcs habitent au nord, où une République turque de Chypre du Nord (RTCN) a été autoproclamée et n’est reconnue que par Ankara.

Les deux parties s’accusaient, mardi, de l’échec des pourparlers. «Nous ne sommes pas du tout contents et regrettons sincèrement qu’à cause de l’attitude turque, il n’a pas été possible de compléter un processus prometteur», a déclaré Nicos Christodoulides, porte-parole du président Anastasiades.

De son côté, le dirigeant chypriote turc a accusé la partie adverse d’avoir eu des «positions maximalistes» concernant plusieurs sujets sensibles. «Malgré leurs meilleurs efforts», les deux dirigeants «n’ont pas été en mesure de réaliser les convergences nécessaires sur les critères d’ajustement territorial qui auraient ouvert la voie à la dernière phase des pourparlers», a constaté le porte-parole de l’ONU à Chypre, Aleem Siddique.

La Grèce s’est dite de son côté «ouverte à des discussions» avec la Turquie sur la question chypriote, d’autant que ces deux pays constituent les «garants» de la sécurité de l’île avec la Grande-Bretagne, selon le porte-parole du gouvernement, Dimitris Tzanakopoulos. En réaction à l’échec des dernières discussions, le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Huseyin Muftuoglu, a observé qu’«une très importante occasion a été manquée».

A la veille des récentes discussions, les deux dirigeants semblaient proches d’un accord sur la part de l’île revenant à l’entité chypriote turque, Mustafa Akinci suggérant environ 29% et Nikos Anastasiades proposant 28%. Minoritaires, les Chypriotes turcs contrôlent actuellement 36% de l’île. Une délimitation des entités devait permettre aussi d’examiner des processus de restitution, compensation ou échange pour les propriétaires spoliés de leurs biens.

Le président Anastasiades souhaite le retour d’au moins 100 000 Chypriotes grecs dans les propriétés qu’ils ont dû quitter, tandis que les Chypriotes turcs veulent voir le moins possible de personnes quitter leur foyer. MM. Anastasiades et Akinci s’étaient fixé la fin de l’année 2016 pour parvenir à un accord, mais l’échec des récentes négociations laisse sceptique sur l’issue à trouver au conflit à cette date. Pour le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, un accord peut encore être trouvé d’ici la fin de l’année.