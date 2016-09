La France craint un «éparpillement» vers l’Egypte et la Tunisie

Réagissez

Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a mis en garde hier contre un risque «d'éparpillement» des djihadistes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI) vers la Tunisie ou l'Egypte, une fois qu'ils seront chassés des zones qu'ils occupent en Libye. «Il nous faut commencer à appréhender sérieusement la question de l'éparpillement des terroristes, une fois Syrte, peut-être demain Benghazi», reprises aux djihadistes, a souligné le ministre. Cité par l’AFP, il a ajouté : «Indirectement, cela va présenter de nouveaux risques et pour la Tunisie et pour l'Egypte.» Les déclarations ont été faites lors d’un séminaire organisé à Paris.

Le ministre français n’a pas cité l’Algérie comme possible pays pouvant être concerné par l’éparpillement des terroristes de l’EI. Le pays a pourtant de longues frontières avec la Libye. Précaution diplomatique, sachant certaines réactions épidermiques de l’Algérie aux propos des politiques français ou reconnaissance de la maîtrise de la situation aux frontières par l’armée algérienne ? Celle-ci déploie en effet un dispositif de dissuasion important depuis plusieurs années sur la ligne qui la sépare de la Libye. Dispositif régulièrement renforcé au gré des montées cycliques des périls dans le pays voisin. Récemment, des tranchées, profondes de près de 6 mètres, ont même commencé à être creusées par l’ANP pour parer aux velléités de pénétration sur le sol algérien, en sus de la mobilisation des troupes au sol.

L’Egypte, confrontée au harcèlement terroriste au Sinaï, à l’ouest, et ayant des frontières longues de près de 1200 km avec la Libye, serait plus exposée au danger, selon le ministre français. De même que la Tunisie, dont l’armée inexpérimentée peine à faire face aux poches terroristes créées par des contingents de djihadistes «nationaux», qui très tôt avaient rejoint l’EI en Irak et en Syrie.