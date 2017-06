La fin du statu quo ?

Réagissez

Revoilà la question kurde relancée avec la décision de tenir un référendum en septembre prochain. Depuis à vrai dire 1991, soit lors de la première guerre contre l’Irak, marquée notamment par la mise en place de zones d’exclusion aérienne qu’est apparue la première frontière de fait entre le nord à population kurde et le reste du territoire irakien.

Elle le sera encore plus à la suite de la disparition du régime de Saddam Hussein, les guerres irakiennes et la Constitution de 2005 qui a mis en place le fédéralisme. Avec une répartition des tâches et des fonctions, notamment un chef de l’Etat kurde au rôle symbolique toutefois. Les Kurdes d’Irak ont décidé d’en finir avec ces symboles, en faisant un grand pas, très certainement le dernier et le plus important vers leur indépendance. La présidence de cette région jusque-là autonome a décidé, il y a quelques jours, d’organiser le 25 septembre prochain un référendum sur l’indépendance.

Depuis maintenant 25 années, tout a été fait pour faire aboutir un tel processus, avec la mise en place d’institutions en charge, notamment, de la gestion des ressources de cette région riche en pétrole. Au grand dam de l’autorité centrale, et malgré la colère de pays voisins, la Turquie notamment, qui abrite la plus forte population kurde, également répartie en Syrie et en Iran, et qui craint une extension de la revendication indépendantiste. Ce qui a fait dire à l’ancien ministre irakien des Affaires étrangères que la présidence du Kurdistan irakien a «franchi le Rubicon». Hoshiar Zebari, lui-même d’origine kurde, sait de quoi il parle, et ses propos sonnent comme un avertissement, laissant ainsi entendre que cette décision, qui ne sera pour beaucoup qu’une simple formalité tant le résultat est connu d’avance, est irrévocable, malgré les multiples oppositions.

A commencer par celle de l’autorité centrale irakienne qui a souligné la nécessité de respecter la Constitution et le fédéralisme et réaffirmé son attachement à l’intégrité territoriale de l’Irak. Et qu’en est-il des frontières intérieures ? Il y a problème avec des territoires disputés avec parfois le recours à la violence. Les forces kurdes irakiennes ont ainsi détruit des habitations d’Arabes et, dans certains cas, des villages entiers dans les territoires disputés du nord de l’Irak, a déploré, le 13 novembre dernier, Human Rights Watch (HRW).

Les forces kurdes ont profité ces dernières années d’opérations lancées contre l’EI pour reprendre et consolider leur présence dans des territoires disputés entre eux et le gouvernement fédéral. Dans son rapport, l’ONG américaine dénonce «des destructions illégales de bâtiments et d’habitations et, dans plusieurs cas, de villages entiers entre septembre 2014 et mai 2016». Ce qui a amené un expert connu à considérer que «si un accord n’est pas trouvé avec Baghdad sur les frontières, de nombreux pays hésiteront à reconnaître une déclaration unilatérale d’indépendance».

Quant au voisin turc, qui avait pourtant noué des rapports économiques avec cette région en contribuant notamment au passage du pétrole extrait de cette région commercialisé par l’autorité locale, et également connu pour sa farouche opposition à la revendication indépendantiste sur son propre territoire, il a qualifié le référendum de «grave erreur». L’Iran a, lui, estimé que le référendum «pouvait conduire à de nouveaux problèmes».

La question kurde, à peine évoquée dans le Traité de Sèvres, conclu le 10 août 1920, a été relancée en pleine guerre en Syrie quand ses dirigeants avaient retiré leur administration du nord de ce pays peuplé essentiellement de Kurdes, ces derniers comblant le vide ainsi créé. Une ruse de guerre, disait-on alors et qui a néanmoins bouleversé le statu quo qui prévalait dans cette région. En effet, Ankara s’est opposée à cette manœuvre, alors que les forces kurdes locales se sont impliquées dans la guerre contre les groupes extrémistes, et étendu leur contrôle. Autant dire que rien n’est acquis, et que ce serait même un pas vers l’inconnu, la seule certitude étant que les populations voteront pour l’indépendance. Le statu quo serait donc bousculé, quel en serait l’impact sur l’ensemble de la région ?