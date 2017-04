La famille Al Saoud gagnée par la peur

Réagissez

Le mur de la peur commence progressivement à tomber en Arabie Saoudite, pays sur lequel la famille des Al Souad règne sans partage depuis 1932.

Bien que l’information n’ait pas beaucoup circulé dans les médias arabes, les appels à la marche, qui se sont multipliés la semaine dernière sur les réseaux sociaux pour protester contre la répression, la mauvaise gouvernance et l’austérité, ont fait trembler le roi Salmane. Signe que le malaise autant que la colère de la société saoudienne sont profonds, les animateurs de la protesta sont même allés jusqu’à demander l’instauration d’une monarchie constitutionnelle.

Dans un autre pays, une telle protestation aurait sans doute été considérée comme banale. Bien qu’elle n’ait pas beaucoup mobilisé, l’action menée très probablement par le courant de la Sahwa Al Islamiyya (l’Eveil islamique), qui est depuis des années le fer de lance de la contestation en Arabie Saoudite, relève de l’exploit, tant les velléités de protestation sont systématiquement étouffées dans l’œuf, autrement dit réprimées dans le sang. Contrairement aux wahhabites, les salafistes et les Frères musulmans qui composent ce courant religieux soutiennent que la famille Al Saoud a abusé de la religion en la transformant en outil de pouvoir. Et de plus en plus de gens adhèrent aux mots d’ordre de ce courant et n’hésitent plus à sortir dans la rue en dépit des risques d’emprisonnement qu’ils encourent.



Des libertés confisquées depuis 1932

C’est que pour annihiler toute possibilité d’action et de remise en cause de son pouvoir, la famille régnante, à laquelle il est ouvertement reproché aujourd’hui de dilapider les ressources du royaume et de faire des économies sur le dos de la population, a promulgué des lois en 2014 sur le terrorisme qui ont étendu la définition de celui-ci pour inclure toute contestation pacifique, toute parole politique et toute action organisée. Il faut savoir aussi que les mouvements de contestation en Arabie Saoudite n’ont pas de relais institutionnels, puisque les partis politiques ont été interdits en 1932, les manifestations et les grèves en 1956. Sous prétexte donc de lutter contre le terrorisme, Riyad a rempli ses geôles de prisonniers d’opinion et dévitalisé la société.

Tant que les pétrodollars coulaient à flots, la famille Al Saoud pouvait encore aussi acheter la paix sociale pour circonscrire la contestation. Une possibilité qu’elle n’a plus depuis l’effondrement des prix du brut en 2014. Un effondrement dont l’Arabie Saoudite est d’ailleurs en partie responsable. Le royaume enlisé dans une coûteuse guerre au Yémen et confronté à une crise économique et financière des plus sévères, le roi Salman n’avait à l’évidence d’autre choix que d’opter pour une politique d’austérité pour le sauver de l’effondrement. La situation est tellement grave que les économistes prévoient tout au plus une croissance de 1% cette année, la plus faible depuis 7 ans. Comme de nombreux autres pays rentiers, l’Arabie Saoudite n’a presque plus d’argent. Dotée d’un budget gigantesque, elle a été récemment obligée d‘emprunter d’énormes sommes d’argent.



Une monarchie plus fragile que jamais

Mais en optant pour la mise en place d’un plan d’austérité et la réduction des subventions, les autorités saoudiennes ont pris aussi le risque de susciter le mécontentement de la population à laquelle il a été demandé de consentir le gros du sacrifice. Et c’est précisément ce qui s’est produit la semaine dernière dans les grandes villes de ce royaume de 32 millions d’habitants. Les appels à la protestation ont provoqué un vent de panique général au plus sommet du pouvoir saoudien, surtout que les jeunes, les femmes et les ouvriers ont été nombreux à rallier les mots d’ordre lancés et à dénoncer le maintien par la monarchie de son coûteux train de vie.

Sentant avoir affaire à une lame de fond et face à la crainte de voir son trône emporté par la colère des Saoudiens, comme furent balayés, en 2011, les pouvoirs des présidents tunisien et égyptien, le roi Salmane a préféré revenir sur ses décisions plutôt que sortir la matraque. Il s’est donc empressé, samedi soir, de promulguer un décret annulant toutes les coupes budgétaires annoncées en septembre dernier et de dégeler les salaires dans la Fonction publique. Le secteur emploie actuellement deux tiers des Saoudiens actifs. La Fonction publique a représenté 45% des dépenses du gouvernement en 2015. Pour faire bonne figure, le souverain saoudien a justifié sa décision par son vœu d’«apporter du réconfort aux citoyens saoudiens».

En dépit des difficultés financières de l’Arabie Saoudite, les personnels engagés dans l’opération au Yémen recevront aussi un bonus équivalant à deux mois de solde. Sachant que certaines figures de son cabinet sont honnies par la population, il a procédé, dans la foulée, à un remaniement gouvernemental. La célérité avec laquelle une partie des attentes de la population ont été satisfaites conforte l’idée que la monarchie saoudienne, dont la légitimité est régulièrement remise en cause, est plus fragile que jamais et qu’un rien peut la balayer.