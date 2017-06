La déroute du PS se confirme

Réagissez

Avec l’élimination de plusieurs ténors du PS dès le premier tour des élections législatives de dimanche, le Parti socialiste confirme sa déroute.

Le Parti socialiste, qui a dominé la gauche française pendant plus d’un demi-siècle, n’est plus un parti de gouvernement. Il a obtenu seulement 10,2% au premier tour des élections législatives. Ce qui correspondrait à entre 20 et 35 sièges à l’Assemblée nationale, alors que le parti possédait la majorité absolue dans l’Assemblée sortante.

Dans de nombreuses circonscriptions, des ténors du parti qui a gouverné ces cinq dernières années ont été éliminés dès le premier tour, comme Jean Glavany, Aurélie Filippetti, Matthias Fekl et Christian Eckert, alors que d’autres, comme Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem, sont en ballottage.

A l’annonce de ces résultats, le premier secrétaire du parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis — lui-même battu ainsi que Benoît Hamon, candidat à la présidentielle du PS et des écologistes — a fait le constat d’«un scrutin marqué par le recul sans précédent de la gauche et notamment du PS».

Le premier secrétaire du PS a ainsi salué «tous ses candidats qui se sont battus dans une conjoncture souvent désespérée. Le tourbillon était trop puissant». Il a, par ailleurs, regretté l’abstention record de ce premier tour (50,2%), signe de «l’immense fatigue démocratique» des Français, selon lui.

«C’est un moment difficile, il faut serrer les rangs», a lancé de son côté Julien Dray, conseiller régional d’Île-de-France. «Il va falloir retravailler profondément à refonder ce qui a été l’identité du Parti socialiste.» Interrogé sur le plateau de BFMTV, Julien Dray, conseiller PS de Paris, a reconnu que son parti souffrait d’une «crise politique profonde». A la gauche du PS, la France insoumise a obtenu 11%, dépassant d’un point le PS et pourra ainsi former un groupe parlementaire.