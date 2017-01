Réagissez

La demande de réintégration du Maroc divise

Entre autres questions à dénouer, la demande de réintégration du Maroc au sein de l’UA, une demande qui divise le continent.

Le 28e sommet de l’Union africaine (UA) a débuté hier dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Entre autres questions à dénouer, la demande de réintégration du Maroc au sein de ladite Union. Demande qui divise le continent. Le Maroc a quitté l’organisation panafricaine — alors Organisation de l’unité africaine (OUA) — en 1984 pour protester contre l’admission, en 1982, de la République sahraouie, ancienne colonie espagnole que Rabat considère comme partie intégrante de son territoire.

Une source diplomatique marocaine citée par l’AFP a indiqué dimanche que le royaume chérifien a obtenu le «soutien inconditionnel» de 42 Etats sur les 54 membres que compte l’Union. Les 12 pays — dont le Nigeria, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Angola — opposés ont sollicité un avis auprès de l’organe juridique de l’UA pour savoir si l’organisation pouvait accepter un pays «qui occupe une partie du territoire d’un Etat membre», à savoir le Sahara occidental.

Dans sa réponse, le conseil juridique de l’UA conclut que les interrogations des 12 pays «soulèvent des questions fondamentales», mais que la décision finale revient aux chefs d’Etat. Par ailleurs, le sommet se penchera sur les crises du continent : le Soudan du Sud, la Libye, les exactions des groupes djihadistes au Mali, en Somalie et au Nigeria, les tensions politiques en République démocratique du Congo (RDC).

Epouvantail

Créée le 25 mai 1963, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) siège à Addis-Abeba, en Ethiopie. Elle vise la coopération entre les différents pays du continent dans le respect de l’intangibilité des frontières héritées du colonialisme pour éviter toute velléité d’instabilité. Elle est dissoute en juillet 2002 et remplacée par l’Union africaine. Cependant, l’OUA était restée inerte et inefficace quant à régler les crises multidimensionnelles qui corrodent le continent.

Plusieurs Etats membres sont minés par des conflits internes, à l’exemple des problèmes ethniques et sécessionnistes ; d’autres pays se sont engagés dans des confrontations armées pour régler leurs contentieux territoriaux. Et l’Afrique se retrouve fragilisée, dominée et incapable de résoudre ses problèmes.

En 1992, l’OUA adopte le principe d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits. Mais à la fin du XXe siècle, elle se retrouve avec une quinzaine de conflits non résolus. Les Présidents sont nommés à vie et les armées détiennent un pouvoir hégémonique. Seules forces organisées, elles changent les dirigeants sans pour autant changer la nature des systèmes. De 1963 à 1983, une soixantaine de coups d’Etat a été recensée sur le continent. Aujourd’hui, des Présidents ont trouvé un autre stratagème pour confisquer le pouvoir, à savoir, modifier la Constitution pour légaliser leur pérennité illégitime aux commandes de leurs pays.

L’UA suscite actuellement le débat à cause de ses multiples échecs. En fait, l’organisation africaine n’arrive plus à sauvegarder la paix sur le continent, à l’exemple des échecs concernant la Libye, le Mali et la République centrafricaine (RCA). Et dans de nombreux conflits qui déchirent le continent, il a fallu l’intervention des puissances étrangères, comme la France ou les Etats-Unis, pour au moins trouver un motus vivendi. Entre-temps, le continent est exclu des grands enjeux économiques mondiaux.