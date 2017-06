La décision qui «complique» la solution à deux états

Réagissez

La décision des autorités israéliennes d'occupation de faire avancer les plans pour la construction de 1500 nouveaux logements en Cisjordanie «complique davantage» les perspectives d'une solution à deux Etats, prônée par la communauté internationale, a estimé hier l'Union européenne (UE). La décision prise cette semaine de «faire avancer des plans pour la construction de milliers d'unités, y compris dans des endroits situés au fin fond de la Cisjordanie, et d'étendre les colonies, complique davantage les perspectives d'une solution viable à deux Etats», ont indiqué, dans un communiqué, les services diplomatiques de la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Mardi dernier, les autorités israéliennes d'occupation décidaient de faire avancer les plans pour la construction de 1500 nouveaux logements en Cisjordanie, dont 102 constitueront une nouvelle colonie. Une décision prise en plein anniversaire de la guerre de 1967, point de départ de la politique de colonisation des Territoires palestiniens engagée par les autorités israéliennes d'occupation. L'UE a réaffirmé, une nouvelle fois, que la politique de colonisation israélienne en Palestine est «illégale au regard du droit international», exhortant les deux parties à «s'engager dans un processus significatif en vue de parvenir à une solution négociée à deux Etats». L'UE a réitéré, à ce titre, sa volonté et celle de ses partenaires internationaux et régionaux de les soutenir dans cette perspective, soutenant que «c'est le seul moyen de satisfaire les aspirations légitimes des deux parties et de parvenir à une paix juste et durable». La politique de colonisation n'a jamais cessé depuis l'occupation de la Palestine. Aujourd'hui, plus de 600 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et à El Qods-Est, également occupée depuis 1967. Pour la communauté internationale, la poursuite de la colonisation israélienne détruit les chances de parvenir à une solution à deux Etats dans la mesure où cette politique rogne les Territoires palestiniens.