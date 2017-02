Réagissez

François Fillon pris dans une tempête politique

Le candidat de la droite accuse le pouvoir socialiste d’être à l’origine des révélations et de fomenter un coup d’Etat institutionnel.

Jamais une élection présidentielle française n’a été aussi incertaine que rocambolesque. A moins de trois mois du rendez-vous d’avril, la classe politique hexagonale est secouée par une violente turbulence politique. François Fillon, le plus favori des candidats, est au cœur d’une tempête médiatique et judiciaire qui risque de l’emporter.

Lui qui, il y a une semaine, caracolait en tête des sondages et filait à pas sûrs vers l’Elysée, est subitement entraîné vers le bas à coup de révélations en cascade sur des emplois présumés fictifs visant sa femme et la rémunération de ses enfants. Les informations, révélées par Le Canard enchaîné depuis une semaine, ont eu l’effet d’un séisme.

Elles déchaînent une tempête politique sans précédent. Au terme d’une folle et éprouvante semaine, le rêve présidentiel du candidat de la droite et du centre se transforme en un interminable cauchemar. Plus qu’une bronca, il se prend l’arme chimique à en pleine figure. Révélations fracassantes le mettant sérieusement en difficulté, suivies de perquisitions et d’enquête judiciaire portant sur des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits plombent sa candidature. Plus que jamais sa candidature est fragilisée.

Elle est mise en jeu, même s’il assure que seule une mise en examen peut le contraindre à abandonner sa course à la présidentielle. L’ancien Premier ministre, qui a réussi à déjouer les sondages en battant Sarkozy et Juppé lors de la primaire de droite, va-t-il tenir longtemps face au torrent politique, médiatique et judiciaire auquel il fait face ? Devant sa famille politique mise dans une inconfortable situation, gagnée par de sérieux doutes, François Fillon lui demande de «tenir seulement quinze jours et d’être solidaire», espérant un bouclage rapide de l’enquête en cours à l’issue incertaine.

Mais ce feuilleton risque d’être un peu long avec son lot de conséquences fâcheuses sur son avenir et celui de sa famille politique. D’autant que chaque jour apporte son lot de révélations. Redoutant un lâchage des ténors de son parti et de ses alliés, dont certains commencent à évoquer un probable plan B, François Fillon qui place au cœur de sa campagne électorale «la probité et l’honnêteté» multiplie les ripostes et fait du «complot» sa stratégie de défense.

Dos au mur, il s’est employé à donner à la crise, dans laquelle il est englué, une tournure politique teintée de règlement de comptes. Devant sa famille politique réunie hier, il accuse le pouvoir socialiste d’être à l’origine du scandale. «Cette affaire vient du pouvoir, de la gauche. Elle vient de ceux qui savent qu’ils ne peuvent pas gagner l’élection présidentielle et qui ont choisi un autre terrain que celui de la démocratie», a-t-il accusé.

Il dénonce alors un «coup d’Etat institutionnel» déclarant ainsi la guerre au camp adverse. Sitôt que la déclaration a fait le tour des rédactions parisiennes, l’Elysée a répliqué. «Le seul pouvoir, en l’occurrence, c’est celui de la justice, qu’on doit laisser travailler, et les seules exigences sont celles de la transparence et de l’exemplarité», rapporte l’AFP qui cite l’entourage de Hollande. L’Elysée veut couper court à une tentative de politiser une affaire, voire des affaires judiciaires qui ne sont qu’à leur commencement.

Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, enfonce le candidat «ensablé». «Ce n’est pas acceptable. La question qui est posée n’est pas celle d’un coup d’Etat de la gauche. Chacun doit assumer ses responsabilités, les Français attendent simplement vérité et transparence», tance-t-il. Le candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, est allé également de sa petite claque. «Je ne vois pas où est le complot», pique-t-il.

En embuscade, l’extrême droite et sa candidate, Marine Le Pen, se frottent les mains ; sans trop commenter la «semaine Fillon», tant la situation travaille pour elles. Même si en matière de clientélisme et d’emplois fictifs, elle n’est pas un modèle d’exemplarité. Marine Le Pen doit 300 000 euros au Parlement européen pour avoir «employé des assistants parlementaires qui n’œuvraient pas à Bruxelles».

L’autre candidat rival, Manuel Macron est lui aussi rattrapé par le fisc. Sous les feux nourris de ses adversaires et des révélations à n’en plus finir, François Fillon résiste à la tempête et compte aller jusqu’au bout avec le risque de faire perdre sa famille politique. «Je vais les affronter jusqu’au bout», assure-t-il. Cependant, il reste suspendu aux conclusions de l’enquête du parquet financier qui a élargi ses investigations à la galaxie Filloniste.

L’issue incertaine, des voix dans le camp des Républicains osent poser la question d’une candidature alternative. Le député des Républicains, Philippe Gosselin, lâche le mot assassin. «Plusieurs députés pensent comme moi, il faut réfléchir à toutes les hypothèses, gouverner c’est prévoir. Nous ne pouvons pas continuer avec un candidat en extrême difficulté. Nous sommes en train de couler», préconise-t-il avant que le bateau de la rue Vaugirard ne sombre définitivement.

Le nom du maire de Bordeaux, Alain Juppé, refait surface pour un éventuel recours, même si lui s’y oppose. Pour le moment. En somme, la course à la présidentielle, qui semblait il y a seulement quelques jours réglée, est violemment relancée, ouverte aux scénarios les plus improbables. Mais surtout sur fond de défiance d’une opinion publique qui risque de céder aux sirènes nationalo-populistes.