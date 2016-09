La communauté internationale appelle à des élections «crédibles»

Réagissez

Au pouvoir depuis 2001, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, ne donne aucun signe de sa volonté de céder son poste.

La Constitution lui interdit de se représenter, d’où la crise politique qui secoue le pays. Une situation qui inquiète la communauté internationale. Hier, l’Union africaine, les Nations unies, l’Union européenne et l’Organisation internationale de la francophonie ont lancé un appel commun au calme, au dialogue et à la tenue rapide d’élections «crédibles» en RDC.

Dans un communiqué conjoint publié à New York, où se tient l’Assemblée générale de l’ONU, ces organisations se disent «gravement préoccupées par les violents incidents survenus récemment à Kinshasa et ailleurs» en RDC. Elles «lancent un appel à tous les acteurs politiques de la RDC, y compris la majorité présidentielle et l’opposition politique, afin qu’ils fassent preuve de retenue dans leurs actions et déclarations et qu’ils exhortent leurs partisans à renoncer à la violence». Elles invitent également «les autorités de la RDC à promouvoir et protéger les droits de l’homme et à respecter les libertés fondamentales (...) y compris lors de manifestations publiques».

Elles ont observé que «toutes les parties prenantes (...) ont la responsabilité d’agir dans le strict respect de la loi et des droits de l’homme, et devront faire face aux conséquences de leurs actes en cas de manquement», selon le communiqué cité par l’AFP. Et de poursuivre : «Tout en restant déterminés à continuer de soutenir le dialogue national en cours, les quatre organisations partenaires rappellent que seul un dialogue inclusif mené avec le plus grand nombre d’acteurs politiques ouvrira la voie à des élections pacifiques et crédibles.» Les quatre organisations «demandent au gouvernement de RDC de rester engagé dans le processus de dialogue, y compris en continuant de prendre des mesures visant à créer un climat de confiance».

Par ailleurs, elles «encouragent les groupes politiques qui ne font pas partie des négociations en cours à jouer un rôle constructif en vue de contribuer à la tenue d’élections crédibles le plus tôt possible».

Par ailleurs, le «dialogue national» censé résoudre la crise politique en RDC, provoquée par l’incertitude sur le maintien au pouvoir du président Kabila, a été de nouveau suspendu vendredi. Il implique la majorité au pouvoir, des représentants de la société civile et une partie minoritaire de l’opposition.

Impasse

Le Rassemblement, coalition formée autour de l’opposant Etienne Tshisekedi, a annoncé avoir décrété un «deuil national de trois jours» du 26 au 28 septembre «pour l’inhumation» des victimes des affrontements entre forces de l’ordre et jeunes qui réclamaient le départ du président Joseph Kabila. Le Rassemblement est à l’origine de la manifestation ayant dégénéré lundi dernier. Il a appelé la population congolaise à ne pas aller travailler et aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école pendant ces trois jours. Des violences ont éclaté en marge de ce mouvement de protestation pour exiger le départ du président Kabila le 20 décembre.

Les troubles initiaux, dont autorités et opposition se renvoient mutuellement la responsabilité, ont dégénéré rapidement en émeutes et pillages réprimés par la police et l’armée. Dans un communiqué, Moïse Katumbi, membre du Rassemblement et candidat en exil à la prochaine présidentielle, a qualifié le pouvoir de Kabila de «régime autocratique et sanguinaire à la dérive» dont les responsables et les exécutants devront «répondre de leurs actes criminels». Il a aussi appelé à un «vrai dialogue national» dans le respect de la Constitution et des «aspirations légitimes revendiquées par le peuple».

Située au centre du continent africain, ancienne colonie belge, la RDC a obtenu son indépendance en juin 1960 mais n’a pas tardé à sombrer dans l’instabilité. En janvier 1961 était assassiné Patrice Lumumba, une des figures de l’indépendance du pays. Et le 24 novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir. Il ne le quitte que par la violence en 1997. Laurent Désiré Kabila provoque sa chute, le supplante, mais il est assassiné en 2001.Lui succède son fils, le Président actuel, qui, comme beaucoup de présidents africains, veut rester à vie au pouvoir quitte à bafouer la Constitution.