La Commission de l’Union africaine appelle à la reprise des négociations

La présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma, a partagé la «profonde préoccupation» exprimée par le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, face à la situation tendue dans la zone tampon d’Alguergarat, au sud-ouest du Sahara occidental, a rapporté hier l’APS citant l’agence de presse sahraouie SPS.

Situation causée par la violation marocaine du cessez-le-feu, signé entre le Front Polisario et le Maroc sous les auspices de l’ONU, le 6 septembre 1991. La présidente de la Commission a exhorté les deux parties en conflit (le Front Polisario et le Maroc) à respecter pleinement l’accord militaire n°1 et mettre fin immédiatement à toute violation de l’accord de 1991 de cessez-le-feu.

Elle a aussi exhorté les deux parties à «œuvrer de bonne foi et sans conditions préalables, afin de créer l’environnement nécessaire à la reprise des négociations et la tenue du référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui, dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes de la Charte des Nations unies, ainsi que les résolutions et décisions de l’ONU et de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA)», aujourd’hui Union africaine (UA).

Elle a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’accélérer les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la résolution 2285 (2016) du 29 avril 2016, concernant le retour de la composante administrative et politique de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) dans ses pleines fonctions, afin de permettre à la Mission d’accomplir son mandat. La Minurso, qui dit suivre de près la situation, a confirmé dans une note interne, en août dernier, la présence de policiers marocains dans cette zone sensible située à la frontière avec la Mauritanie.