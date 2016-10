La Commission de l’UE pour un prolongement des contrôles aux frontières

Réagissez

La Commission européenne a recommandé hier de prolonger de trois mois les contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne (UE), jugeant les conditions pour un retour à un fonctionnement normal de l’espace Schengen «pas encore remplies». La Commission considère en effet que même si la situation «s’est peu à peu stabilisée», les conditions d’un retour au fonctionnement normal de l’espace Schengen prévues par la feuille de route (revenir à l’esprit Schengen) ne se sont pas encore réalisées.

La prolongation de trois mois des contrôles aux frontières intérieures concerne seulement cinq Etats membres de l’UE : l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. «Nous travaillons sans relâche pour revenir le plus tôt possible au fonctionnement normal de l’espace Schengen, et des progrès significatifs ont été accomplis en ce sens. Mais nous sommes malheureusement encore loin du but», a déclaré le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, cité dans un communiqué. Le commissaire européen pour la migration et les affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos, a assuré de son côté que la Commission européenne a pris, ces derniers mois, «d’importantes mesures» pour remédier aux manquements constatés aux frontières extérieures de l’UE. Mais, en vain. «Aussi recommandons-nous de maintenir, pour une durée strictement limitée, des contrôles coordonnés et proportionnés à certaines frontières intérieures de l’espace Schengen», a-t-il préconisé. La situation en Grèce et dans certains Etats membres de l’Union ne permet pas la levée des contrôles temporaires, a estimé la Commission européenne, qui appréhende une augmentation des mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile dans les cinq pays qui croulent déjà sous le poids de demandes présentées l’année dernière, ainsi que les demandes qui continuent de leur parvenir.