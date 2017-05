Réagissez

Des Palestiniens votant hier en Cisjordanie occupée

Les Palestiniens ont élu hier leurs conseils municipaux seulement en Cisjordanie, la bande de Ghaza gouvernée par le Hamas islamiste restant une fois de plus à l’écart en raison des différends entre mouvements rivaux.

Le Fatah du président Mahmoud Abbas et les candidats sans étiquette qui lui sont proches devraient, sans surprise, rafler le plus grand nombre de sièges, comme ce fut le cas lors des dernières municipales de 2012 boycottées par le Hamas. Aucun scrutin national ne s’est tenu dans les territoires palestiniens depuis 2006. Celui d’hier est de nouveau marqué du sceau de la division entre la Cisjordanie, dirigée par l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, et la bande de Ghaza, aux mains du Hamas depuis 10 ans, déjà séparées géographiquement par le territoire israélien.

A l’issue d’un long feuilleton judiciaire, la Haute Cour de justice a reporté le scrutin dans l’enclave palestinienne sine die. L’absence de la bande de Ghaza, avec ses deux millions d’habitants, scelle un nouvel échec des efforts de réconciliation. Hier, le Premier ministre Rami Hamdallah a accusé le Hamas d’en être l’unique responsable, car il a «interdit» cette élection à Ghaza où il maintient «un gouvernement» concurrent qui entérine «la séparation».

La dernière présidentielle remonte à 2005. Le mandat de Mahmoud Abbas, ayant expiré en 2009, court toujours faute d’accord avec le Hamas sur la tenue d’élections. C’est donc lui que rencontrera le président américain Donald Trump fin mai lors d’une visite en Cisjordanie et en Israël pour, dit-il, travailler à un accord de paix avec les Israéliens. Quant au dernier Parlement, il a été élu en 2006, un scrutin remporté par le Hamas qui, privé de sa victoire par l’Autorité palestinienne, s’est lancé avec le Fatah dans une guerre civile qui a mené à la division actuelle.



Climat de violence

Le scrutin se déroule dans un contexte de violences latentes. En effet, un Palestinien a attaqué hier au couteau un policier israélien à Jérusalem-Est, secteur de la ville occupé et annexé par Israël, avant d’être abattu par le policier blessé, a indiqué la police. Ce dernier souffre de blessures. L’assaillant s’est rapidement approché du policier en brandissant un couteau dans une ruelle de la Vieille ville de Jérusalem et l’a blessé. Mais le policier blessé a répliqué en le tuant par balles, a-t-on ajouté de même source.

Ce même jour, un ressortissant jordanien a attaqué au couteau un policier israélien à Jérusalem-Est, avant d’être abattu par le policier blessé, a indiqué la police. L’attaquant est un Jordanien âgé de 57 ans, qui était en visite en Israël depuis quelques jours, a indiqué la police. Les Territoires palestiniens et Israël ont été le théâtre d’une vague de violences qui a causé la mort depuis le 1er octobre 2015 de 263 Palestiniens, 41 Israéliens, deux Américains, deux Jordaniens, un Erythréen, un Soudanais et une Britannique, selon un décompte de l’AFP.

La plupart des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs présumés d’attaques anti-israéliennes, souvent commises à l’arme blanche par de jeunes gens isolés. D’autres ont trouvé la mort lors d’affrontements avec les forces israéliennes, et certains dans des frappes israéliennes contre la bande de Ghaza. Les violences se sont notablement espacées depuis plusieurs mois.