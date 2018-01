Réagissez

L’ambassadeur de Chine à l’Union africaine a qualifié lundi d’«absurdité» le résultat d’une enquête menée par le journal français Le Monde, selon laquelle Pékin a espionné, au moins de 2012 à 2017, le siège de l’Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

«Je pense qu’il s’agit d’une histoire sensationnelle, mais elle est aussi complètement fausse et une absurdité», a déclaré à la presse Kuang Weilin, en marge du sommet de l’organisation panafricaine dont les travaux se sont achevés lundi soir. Selon l’ambassadeur, l’article en question, publié vendredi par Le Monde, va «endommager l’image du journal» mais pas la relation entre la Chine et l’Afrique.

Citant plusieurs sources internes à l’Union africaine, Le Monde a assuré que les informaticiens de cette institution se sont rendus compte, il y a environ un an, que le contenu des serveurs de l’UA était transféré vers d’autres serveurs à Shanghai, en Chine. Les mêmes sources affirment que ces transferts auraient eu lieu depuis 2012, date à laquelle s’est achevée la construction du bâtiment flambant neuf de l’Union africaine, offert par la Chine.

Les serveurs de l’UA ont été changés en 2017, lorsque cette faille du système a été découverte, et une nouvelle architecture informatique déployée. Le Monde soutient enfin dans son enquête reprise par El Watan qu’après la découverte des transferts de données vers la Chine, des experts africains en cybersécurité ont inspecté les salles du bâtiment de l’UA et débusqué des micros placés sous les bureaux et dans les murs.