Les présidents du G5 Sahel lors de leur réunion à...

Les dirigeants africains ont observé que l’argent tarde à venir et qu’il faut aller ainsi au-delà des promesses.

L’Union européenne (UE) a annoncé, hier, lors de la Conférence de Bruxelles, le doublement de sa contribution financière à la force militaire conjointe du G5 Sahel, portée de 50 à 100 millions d’euros, rapporte l’AFP. Trente-deux chefs d’Etat et de gouvernement ont participé à cette conférence de donateurs du G5 pour apporter leur soutien politique et financier aux dirigeants du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso, pays qui composent cette force engagée dans la lutte contre les groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel.

Mais l’argent tarde à être débloqué, ont regretté les dirigeants africains. «Il faut éviter que le Sahel devienne un sanctuaire pour les groupes djihadistes, car le Sahel c’est la porte à côté de l’Europe», a prévenu le secrétaire général de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. «Le combat que nous menons contre le terrorisme au Sahel, nous le menons aussi pour le reste du monde. Pour cette raison, l’Union européenne et la communauté internationale doivent être solidaires avec le Sahel», a indiqué de son côté le Nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel.

Les Européens ont tout intérêt à aider à stabiliser le Sahel «devenu une terre où se sont développés les trafics d’êtres humains, de drogue, d’armes, qui nourrissent ce terrorisme», a plaidé le président français, Emmanuel Macron, à l’issue de la réunion organisée au siège de la Commission européenne.

«Au total, avec les contributions des autres donateurs, 414 millions d’euros ont été mobilisés vendredi pour la force (du G5 Sahel). Cela va bien au-delà des attentes», a annoncé la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui coprésidait cette conférence. «Mais à ce jour, seulement 50 millions d’euros, ceux engagés par l’UE en juillet, ont été débloqués», a-t-elle constaté.

«Nous souhaitons que les ressources promises soient débloquées le plus rapidement possible», a indiqué le président du Niger. «L’effort financier doit être rendu pérenne», a relevé le président du G5 Sahel. Et de poursuivre : «480 millions d’euros sont nécessaires pour la première année, mais 75 millions d’euros devront ensuite être mobilisés chaque année, en sachant que nous ne savons pas combien de temps va durer ce combat.»

Au-delà de l’opération militaire

Le président du G5 Sahel a ensuite appelé à mettre un terme au chaos en Libye. «Tant que nous n’arriverons pas à éteindre le chaudron en Libye, il sera difficile de créer les conditions de la sécurité au Sahel», a-t-il observé. «Il faut une victoire militaire, mais sur le long terme, il faut aussi le développement», a-t-il ajouté.

La France et l’Allemagne ont annoncé hier des contributions bilatérales en aide au développement : 1,2 milliard d’euros sur cinq ans pour la France, 1,7 milliard pour l’Allemagne. L’UE a pour sa part budgétisé 8 milliards d’euros pour l’aide au développement sur la période 2014-2020. «Le prix de ne pas avoir la paix se paie chaque jour», a estimé Mme Mogherini.

La force du G5 doit compter 5000 soldats bien entraînés et équipés pour patrouiller les points chauds et rétablir l’autorité dans les zones de non-droit. Elle devrait être pleinement opérationnelle à la mi-2018. Elle opérera aux côtés des 4000 soldats de la force française Barkhane et des 12 000 hommes de l’opération de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) de maintien de la paix.

Jusque-là l’Arabie Saoudite s’est engagée à hauteur de 100 millions d’euros, les Emirats arabes unis de 30 millions, tandis que les cinq pays fondateurs doivent apporter 10 millions chacun et la France 8 millions, surtout en matériel. Les Etats-Unis ont promis aux cinq Etats membres du G5 Sahel une aide bilatérale globale de 60 millions de dollars. La force du G5 Sahel a un quartier général à Sévaré au Mali, et a déjà mené en coordination avec la force française Barkhane deux opérations dans la zone des «trois frontières» entre le Mali, Niger et Burkina Faso.

Dans un rapport publié en décembre à Bruxelles, l’ONG International Crisis Group a observé que la force conjointe du G5 Sahel doit gagner la confiance de l’Algérie et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et obtenir leur soutien pour atteindre ses objectifs.