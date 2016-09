L’UE favorable à toute solution politique prévoyant l’autodétermination

Réagissez

L’Union européenne (UE) a exprimé sa disponibilité à «soutenir» et «faciliter» la mise en œuvre de toute solution politique qui permette l’autodétermination du peuple sahraoui.

Elle a réitéré sa préoccupation face à la «longue durée du conflit» au Sahara occidental et ses conséquences sur la région, a rapporté hier l’APS. Réponse du Conseil de l’UE à une dizaine d’eurodéputés qui l’interrogeaient sur l’action de l’Union à l’ONU pour promouvoir une solution politique du conflit au Sahara occidental : «Dans l’éventualité où une solution politique au conflit serait proche, l’UE envisagerait des mesures de soutien afin de faciliter la mise en œuvre de cette solution.» Le Conseil de l’UE a indiqué que l’Union soutient les efforts actuellement déployés par le secrétaire général des Nations unies pour aider les parties à parvenir à «une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies».

Aussi a-t-elle encouragé, dans ce contexte, les parties à «rechercher une solution négociée au conflit», saluant les efforts déployés par l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Christopher Ross, et la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso), dont le mandat a été prorogé jusqu’au 30 avril 2017 par la résolution 2285 (en 2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Conseil de L’UE s’est dit, en outre, «préoccupé par la longue durée du conflit», réitérant ses inquiétudes par rapport aux «conséquences de celui-ci sur la sécurité, le respect du droit international, y compris les droits de l’homme, et l’intégration dans la région».

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères, Ignacio Ybanez Rubio, a réaffirmé à New York la position de son pays en faveur d’une solution prévoyant la «libre autodétermination» du peuple sahraoui, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères espagnol. Lors de ses entretiens avec le représentant personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, M. Rubio a réaffirmé «la position de l’Espagne en faveur d’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant la libre autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité, conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations unies».

Les entretiens ont eu lieu mercredi, en marge de l’Assemblée de l’ONU. Le secrétaire d’Etat espagnol a réitéré, à cet effet, «le soutien de l’Espagne au rôle central des Nations unies et aux efforts» de Christopher Ross. Les deux parties ont évoqué aussi «la situation à Guerguerat et le processus de rétablissement de la pleine capacité de la Minurso».