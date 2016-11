Réagissez

Le parti historique de l’opposition en République démocratique du Congo (RDC) encourage la médiation menée par l’Eglise catholique pour résoudre la crise politique exacerbée par le report de la présidentielle, a annoncé hier l’un de ses dirigeants à Kinshasa. «Nous encourageons (...) la démarche engagée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) pour ouvrir la voie au vrai dialogue entre les fils et les filles de ce pays pour éviter le pire», a déclaré Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), cité par l’AFP. L’UDPS et ses alliés au sein du Rassemblement, plateforme politique créée en juin, «sont d’avis que seul un dialogue inclusif» entre le pouvoir et eux «permettra de trouver une solution consensuelle pour la gestion de la période de transition jusqu’aux élections apaisées», a-t-il ajouté. Jean-Marc Kabund a cependant laissé planer la menace d’une mobilisation populaire à l’appel du Rassemblement le 19 décembre, à la veille de la fin du mandat du président Joseph Kabila, pour le contraindre à quitter le pouvoir à cette date.

A quoi sert la Constitution ?

La RDC traverse une crise politique profonde depuis la réélection contestée du président Kabila en 2011, aggravée par la non-tenue de la présidentielle qui devait avoir lieu cette année. En octobre, la majorité et une frange minoritaire de l’opposition ont conclu un accord prévoyant le maintien de J. Kabila à son poste au-delà du 20 décembre et le renvoi de la présidentielle à une date non fixée, en contrepartie de la nomination d’un Premier ministre issu de l’opposition. Le Rassemblement organisé autour de la figure de l’opposant historique Etienne Tshisekedi, président de l’UDPS, a rejeté les conclusions de cet accord issu d’un «dialogue national» qu’il avait boycotté.

Le président Kabila, au pouvoir depuis 2001 et à qui la Constitution interdit de se représenter, a demandé aux évêques de mener une médiation entre son camp et celui du Rassemblement en vue d’un compromis politique. A la mi-novembre, il a nommé Samy Badibanga, transfuge de l’UDPS, au poste du Premier ministre pour diriger un gouvernement «d’union nationale». Les 19 et 20 septembre, 49 civils et 4 policiers, selon l’ONU, ont été tués dans des violences en marge d’une marche du Rassemblement à Kinshasa. Le pouvoir et les organisateurs de la manifestation se renvoient mutuellement la responsabilité de ces violences.