L’opposition appelle au boycott

Le Président ivoirien présentant le projet de nouvelle...

Les Ivoiriens sont appelés à voter demain sur une nouvelle Constitution proposée par le président Alassane Ouattara.

De son côté, l’opposition a appelé à boycotter le référendum Pour le Président, qui a promis une nouvelle Constitution lors de sa réélection en 2015 pour un deuxième mandat courant jusqu’en 2020, le texte va permettre de «tourner définitivement la page des crises successives» qui ont secoué le pays pendant une décennie.

La nouvelle Constitution supprime le mot «ivoirité» en clarifiant les conditions d’éligibilité du Président. L’article 55 clarifie les conditions pour devenir Président : «Le candidat à l’élection présidentielle (...) doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.» La Constitution actuelle stipule «de père et de mère». Certains opposants voient que le problème n’est pas réglé. Le terme «exclusivement» pose le même problème avec le cas notamment de binationaux ivoiro-burkinabè ou ivoiro-français.

Le texte prévoit la création d’un poste de vice-président d’un Sénat, l’institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l’environnement.

Organisée dans deux coalitions distinctes, l’opposition dans son ensemble s’est montrée acerbe à l’égard de l’initiative du président. «Pourquoi se contenter de participer au digestif alors qu’on vous a exclu de l’entrée et du plat de résistance ?», a observé le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi Nguessan, cité par l’AFP. Il a relevé que le texte a été préparé «en catimini» et que ni l’opposition ni la société civile n’ont été consultées. Pour lui, le président Ouattara «opère avec la Côte d’Ivoire comme un propriétaire vis-à-vis d’un patrimoine personnel». Baptisée le Front du refus, l’autre coalition de l’opposition fait le même constat. Elle a vu un de ses meetings interdit à Abidjan la semaine dernière.

Quelques centaines de manifestants ont été dispersés et ses leaders brièvement interpellés.

Pays d’Afrique occidentale, ancienne colonie française, la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance en 1960. Le pays a connu ses premières élections présidentielles pluralistes en octobre-novembre 1990, remportées par Félix Houphouet-Boigny, au pouvoir depuis l’indépendance. La même année, un amendement constitutionnel précise que le président de l’Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, assumera le mandat présidentiel en cas de vacance du pouvoir. Après les législatives, Alassane Ouattara devient Premier ministre.



Plus de 25 ans de multipartisme

En 1993, Félix Houphouët Boigny meurt. Son successeur désigné, Henri Konan Bédié, assume la présidence. Alassane Ouattara démissionne de son poste de Premier ministre. Bédié écarte progressivement tous les proches de ce dernier. En 1995, Bédié est élu Président. Le scrutin est boycotté par l’opposition. Le code électoral utilise le concept d’«ivoirité» pour invalider la candidature d’Alassane Ouattara. En décembre 1999 est fomenté un coup d’Etat.

Le général Robert Gueï annonce la mise en place d’un Comité national de salut public (CNSP). La junte forme un gouvernement de transition avec, notamment, le Rassemblement des républicains (RDR) d’Alassane Ouattara et le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo. Le général Gueï est proclamé président de la République, président du CNSP et ministre de la Défense. En juillet de la même année, une nouvelle Constitution est adoptée par référendum. Tous les partis ont appelé à voter «oui», dont le parti d’Alassane Ouattara. Le texte stipule que le candidat à la Présidence «doit être Ivoirien de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens» et qu’il «ne doit pas s’être prévalu d’une autre nationalité», ce qui exclu Alassane Ouattara.

Laurent Gbagbo est élu président en octobre 2000 en battant le militaire Robert Guéi. Ce dernier refuse la défaite. Une révolte populaire en faveur de Gbagbo éclate à Abidjan et oblige le général Guéi à reconnaître la légitimité de Gbagbo. Le 28 septembre 2002, Laurent Gbagbo, pour faire face à la rébellion qui a lancé une offensive à partir du Sud, fait appel à la France pour la laminer en vertu des accords militaires de 1961. Paris s’interpose entre les deux parties, mais refuse d’aller plus loin sous prétexte qu’il s’agit d’un conflit interne.

De son côté, le gouvernement ivoirien de l’époque s’est senti abandonné par la France d’autant que Abidjan a relevé que les rebelles bénéficient du soutien de Burkina Faso. La France fait alors le médiateur.

En janvier 2003 est signé un accord entre les belligérants, parrainé par Paris et l’ONU, à Marcoussis. Il prévoit entre autres la mise en place d’un gouvernement de réconciliation nationale jusqu’à la tenue d’élections en 2005 et le désarment des rebelles. Depuis, les deux parties s’accusent de ne pas avoir respecté leurs engagements. Le 4 novembre 2004, le camp français est bombardé par l’aviation gouvernementale. La France riposte en détruisant toute l’aviation ivoirienne.

Après la présidentielle d’octobre-novembre 2010, la Côte d’Ivoire se retrouve avec deux Présidents. Alassane Ouattara reconnu par la communauté internationale et le président sortant Laurent Gbagbo qui se dit vainqueur et refuse ainsi de céder le pouvoir. Ce qui plonge le pays dans une guerre civile. En avril 2011 l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (Onuci) et la force française Licorne frappent les bastions de Laurent Gbagbo à Abidjan après l’échec de négociations sur sa reddition. Une nouvelle campagne de frappes sur les bastions du président ivoirien est lancée par la force Licorne et l’Onuci. Le 11 du même mois, Laurent Gbagbo est arrêté. Ce qui permet à Alassane Ouattara de prêter serment, en mai, comme Président.