Réagissez

L’opposant bahreïni Nabil Rajab

Depuis son indépendance en 1971, l’émirat est confronté à des mouvements de contestation. Mouvements réprimés avec l’aide des royaumes voisins du Golfe et le silence complice de l’Occident.

Le célèbre opposant bahreïni Nabil Rajab a été condamné hier à cinq ans de prison pour des tweets, selon l’AFP citant une source judiciaire et deux organisations non gouvernementales (ONG). Des tweets à travers lesquels il a dénoncé la guerre menée par une coalition arabe au Yémen conduite par l’Arabie Saoudite et des cas présumés de torture à Bahreïn.

Cette condamnation a été dénoncée par plusieurs organisations de défense des droits de l’homme. Amnesty International y voit «une attaque honteuse contre la liberté d’expression», qui illustre une fois de plus le «mépris total» des autorités vis-à-vis de celle-ci.

C’est aussi «une gifle en plein visage de la justice». Nabil Rajab, une des figures des manifestations de 2011 déclenchées lors des révoltes arabes, a déjà été condamné à deux ans de prison en juillet dernier pour «propagation de rumeurs et de fausses nouvelles» lors d’interviews télévisées critiquant le pouvoir à Manama. Le verdict a été prononcé par la Haute cour criminelle de Bahreïn, ont précisé une source judiciaire et deux ONG, le Bahrain Center for Human Rights (BCHR) et le Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD).

Il est poursuivi pour des tweets qualifiés «d’insultants» ; il est accusé d’avoir critiqué l’Arabie Saoudite et ses alliés, dont Bahreïn, pour leur rôle dans la guerre au Yémen qui fait de nombreuses victimes civiles. Il est également accusé d’avoir retweeté des critiques sur des cas présumés de torture dans la prison de Jaw, à Bahreïn, et d’avoir ainsi «insulté» le ministère de l’Intérieur.

L’opposant a été reconnu coupable d’avoir, dans le contexte du conflit yéménite, «propagé des rumeurs et des fausses nouvelles» et d’avoir «insulté un pays voisin», à savoir l’Arabie Saoudite, a indiqué une source judiciaire. «Ce jugement est un exemple criant de la manière dont des tribunaux à Bahreïn répriment la liberté d’expression», a estimé le directeur de BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei.

Dans un communiqué conjoint, le BCHR, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) ont dénoncé un «verdict surréaliste» prononcé à l’issue d’un procès qui est lui-même «une parodie de justice».

Cinq ans de prison pour avoir dénoncé la torture à Bahreïn et la mort de civils tués par la coalition arabe au Yémen : c’est «le prix» payé par Nabil Rajab pour avoir «osé parler», ont déclaré ces groupes en demandant la «libération immédiate» de l’opposant. Le 25 janvier, ces trois organisations ont déclaré craindre pour la santé de ce militant des droits de l’homme qui a été hospitalisé à plusieurs reprises en détention.

Troubles sporadiques

Le royaume de Bahreïn abrite la Ve Flotte américaine. Il est confronté à des troubles sporadiques depuis la répression en 2011 de grandes manifestations réclamant des réformes démocratiques. Des mouvements de l’opposition ont été dissous et des dizaines de dissidents emprisonnés et/ou déchus de leur nationalité. Manama accuse souvent l’Iran d’être derrière les troubles qui secouent l’émirat.

En dépit de la situation des droits de l’homme, le président américain, Donald Trump, a assoupli les restrictions sur les ventes d’armes à Bahreïn, permettant l’an dernier la vente d’avions de chasse F-16. Cependant, mardi, la porte-parole du département d’Etat américain, Heather Nauert, a exprimé de «très sérieuses inquiétudes» sur le cas de Nabil Rajab, qualifié de «militant renommé des droits de l’homme». L’émirat bahreïni vit dans la contestation populaire depuis son indépendance, en 1971.

Ces révoltes sont réprimées par la dynastie Al Khalifa, soutenue par les forces répressives des autres monarchies du Golfe pour neutraliser toute velléité contagieuse de la révolte au sein de leur propre société. L’Arabie Saoudite est reliée à Bahreïn par un pont-digue. Achevé au milieu des années 1980, il permet à l’Arabie Saoudite d’acheminer ses forces vers Manama très rapidement en cas de troubles, pour prêter main-forte à la monarchie bahreïnie.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a été créé en 1981, suite à l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique et à la révolution iranienne en 1979. Il comprend l’Arabie Saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. L’initiative vise la coordination, l’intégration et la coopération des Etats membres dans les domaines économique, social, culturel et militaire. En 1984, les six pays membres ont créé une force commune d’intervention appelée «Bouclier de la péninsule».