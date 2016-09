L’ONU propose un déploiement exclusif de la Minurso dans la région

Réagissez

Les Nations unies ont proposé un déploiement exclusif des forces de la Minurso dans la zone d’Alguergarat, au sud-ouest du Sahara occidental, où le Front Polisario et le Maroc maintiennent leurs positions à 120 mètres l'un de l'autre. L’ONU a proposé le retrait des forces du Polisario et du Maroc de cette région tampon et le déploiement permanent et exclusif des forces de la Minurso, a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, au cours de son point de presse quotidien.

Interrogé sur les détails de la proposition de Ban Ki-moon concernant la construction par le Maroc d’une route traversant les territoires sous contrôle du Front Polisario, M. Dujarric a répondu qu’elle «comprenait le retrait des forces armées des deux camps et le maintien d’une présence exclusive de la Minurso dans cette région. La proposition est sujette cependant à l’approbation des deux parties du conflit que sont le Front Polisario et le Maroc», en affirmant que «la reprise des hostilités n’est dans l’intérêt d’aucune partie».