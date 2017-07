Réagissez

L’Organisation des Nations unies (ONU) a accusé, hier, la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite d’être responsable d’une frappe aérienne contre des civils cette semaine au Yémen, rapporte l’AFP, soulignant qu’il n’y a pas d’objectifs militaires dans la région visée.

Une vingtaine de civils ont trouvé la mort dans un camp de déplacés dans la région de Mawza, près de Taëz, la grande ville du sud-ouest du Yémen aux mains des rebelles chiites houthis. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, qui estime lui à 18 le nombre de morts, a indiqué que les frappes ont touché trois familles réfugiées dans des huttes après avoir dû quitter leur foyer il y a trois mois en raison des combats. Dans un communiqué, il a affirmé que l’attaque a été menée par les «forces de coalition arabes». «Il ne semble pas y avoir un quelconque objectif militaire à proximité immédiate des maisons détruites», a ajouté le Haut-Commissariat. Les civils constituent plus de la moitié des 8000 morts du conflit depuis l’intervention arabe, selon l’ONU. La guerre oppose des forces progouvernementales soutenues par la coalition arabe aux rebelles houthis alliés à des unités de l’armée restées fidèles à l’ex-président Ali Abdallah Saleh. La coalition arabe a reconnu des erreurs et promis de modifier les règles d’engagement pour éviter les victimes civiles mais accuse régulièrement les rebelles de se mêler aux civils, voire de les utiliser comme boucliers humains. Certains de ses raids ont suscité de vives condamnations des défenseurs des droits de l’homme, comme celui qui avait fait 140 morts en octobre 2016 parmi des civils participant à une cérémonie de deuil à Sanaa. L’ONU a demandé «une enquête complète et impartiale» sur ce dernier incident. En raison de l’effondrement du système de santé dans ce pays qui est l’un des plus pauvres du monde arabe, une épidémie de choléra s’est déclarée fin avril. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes suspectées d’être contaminées a atteint près de 370 000, à la date du 19 juillet, et 1828 personnes sont décédées. «Chaque jour, 5000 Yéménites tombent malades avec les symptômes de diarrhée aiguë ou du choléra», a précisé l’agence de l’ONU dans un communiqué. En outre, plus de 7 millions de personnes sont menacées de famine, y compris 2,3 millions d’enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans.