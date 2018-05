Réagissez

Le président italien Sergio Mattarella

Après avoir fait montre d’une grande patience, le chef de l’Etat, Sergio Mattarella, a surpris les Italiens avec une réaction ferme et inattendue. Claquant la porte au nez des deux partis (M5S et Ligue du Nord), il a choisi lui-même une nouvelle personnalité à qui il a confié la mission de former un gouvernement technique.

Las des tergiversations et des impositions des deux partis politiques arrivés en tête au dernier scrutin, le président de la République a décidé de dire «basta» au «diktat» de ces derniers. En effet, après avoir accepté de confier la fonction de Premier ministre au juriste inconnu Giuseppe Conte, proposé par le Mouvement cinq étoiles, et donné son accord pour les noms des ministres proposés par les deux alliés, Mattarella a exprimé une seule opposition : celle concernant la nomination de Paolo Savona, un économiste jugé anti-européen.

Décision que les deux forces politiques ont fermement rejetée, poussant leur candidat Giuseppe Conte à se retirer. Par conséquent, le chef de l’Etat a dû nommer, sans les consulter, un remplaçant.

Carlo Cottarelli, économiste connu des Italiens comme «Signor forbice» (Monsieur ciseaux) à cause de son rôle actif dans la stratégie d’austérité d’un précédent gouvernement, celui d’Enrico Letta, a donc repris le flambeau dans cette saga infinie qui assiste tous les jours à des coups de théâtre spectaculaires, face à des citoyens médusés et presque résignés au pire.

Mais la dernière volte-face de Mattarella, qui n’a pas manqué de rassurer les partenaires européens de la Péninsule, a désorienté le M5S et la Ligue qui ont appelé à un impeachment contre le chef de l’Etat. «Nous avons confiance en le Président et suivons avec intérêt la situation en Italie», a déclaré Federica Mogherini, la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.

Les deux partis populistes crient quant à eux au scandale et invoquent la destitution du président Mattarella, accusé d’avoir «violé la Constitution». Les sympathisants de ces derniers ont même proféré des menaces de mort contre lui. Les maires appartenant au parti de la Ligue ont décroché le portrait du Président de leur bureau et le leader du M5S, Luigi Di Maio, a appelé les Italiens à hisser le drapeau à leurs fenêtres, le 2 juin, Fête de la République.

Mais ce dernier, ancien juriste palermitain et ancien ministre de la Défense, en a vu d’autres et poursuit imperturbable sa mission. Son but est de donner un gouvernement technique à l’Italie, qui puisse faire adopter la future loi de finances en attendant de convoquer de nouvelles élections.

Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, qui se voyait déjà ministre de l’Intérieur, ne mâche pas sa colère et menace : «Ou le Président fixe d’emblée la date des prochaines élections ou bien nous marcherons sur Rome.» Un autre parti de droite, Forza Italia, a déclaré qu’il ne voterait pas la confiance au nouvel Exécutif, qui sera soutenu par contre par le Parti démocrate.

Mais si Cottarelli n’obtient pas la confiance du Parlement, les Italiens risquent d’être rappelés aux urnes dès l’automne. Celui qui a travaillé durant 25 ans au FMI (Fonds monétaire international), à la Banque d’Italie et au groupe énergétique Eni, prépare toutefois sa liste des ministres à proposer d’abord au chef de l’Etat, ensuite au Parlement.