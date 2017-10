Réagissez

Des membres des forces armées irakiennes, le 7 octobre, entre les...

l Pour les Kurdes, tout affrontement militaire ne serait qu’une menace pour un règlement politique de la crise.

Les dirigeants kurdes n’ont pas tenu compte de l’appel de Baghdad de retirer leurs peshmergas de Kirkouk avant la nuit d’hier et à annuler le référendum d’indépendance comme conditions à des négociations, rapporte l’AFP citant un communiqué desdits dirigeants. En effet, le document, qu’ils ont diffusé hier à l’issue des négociations, ne fait aucune mention d’un retrait des milliers de peshmergas qu’Erbil dit avoir mis en état d’alerte depuis plusieurs jours.

Dans leur communiqué, le Parti démocratique kurde (PDK) du président de la région autonome, Massoud Barzani, et son rival, l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), le parti de Fouad Massoum, mettent en garde contre «les interventions militaires ou les mouvements de troupes» qui «constituent une menace pour tout effort sérieux de règlement pacifique du problème». Ils se disent «entièrement prêts au dialogue».

Mais, a prévenu sur Twitter Hemin Hawrami, conseiller de Barzani, ils «refusent des conditions préalables» à ces discussions. «Le PDK et l’UPK rejettent toutes les demandes d’annuler les résultats du référendum», a-t-il précisé, répondant aux déclarations la veille d’une source proche du Premier ministre irakien, Haider Al Abadi, qui a estimé qu’«aucun dialogue ne serait mené tant que les résultats du référendum ne sont pas annulés».

Baghdad et le Kurdistan irakien se sont accordés hier une journée de plus pour éviter, par le dialogue, tout affrontement armé. En revanche, leurs troupes respectives, massées dans la province pétrolière de Kirkouk, sont face à face. En fin de matinée, le président irakien Fouad Massoum, un Kurde, a débuté une rencontre avec le président du Kurdistan autonome, Massoud Barzani.

Le président Massoum compte soumettre aux responsables kurdes «un projet», a indiqué l’un de ses conseillers, Abdallah Aliwaï, basé «sur le dialogue et la négociation pour éviter le conflit et la violence», sans donner de précisions. Les peshmergas (les combattants kurdes) présents dans la province de Kirkouk, que les forces irakiennes cherchent à déloger, dépendent de l’UPK.

Saad Al Hadithi, porte-parole du Premier ministre irakien, a affirmé que «les forces gouvernementales irakiennes ne veulent pas et ne peuvent pas porter atteinte aux citoyens, qu’ils soient kurdes ou autres, mais elles doivent faire appliquer la Constitution». La loi, a-t-il poursuivi, prévoit que «le gouvernement central exerce sa souveraineté sur les zones que la Constitution définit comme disputées», dont la province de Kirkouk fait partie, «de même qu’en matière de commerce extérieur, notamment de production et d’export de pétrole». L’Irak exige de reprendre le contrôle des positions tenues par les peshmergas depuis la défaite de l’armée et de la police irakiennes face aux offensives du groupe Etat islamique (EI) en juin 2014.

Outre des bases militaires, les combattants du Kurdistan, région qui bénéficie d’une autonomie, se sont également emparés d’infrastructures et de champs pétroliers de cette province disputée de Kirkouk. Les forces irakiennes, gouvernementales et paramilitaires ont laissé aux peshmergas jusqu’au milieu de la nuit de samedi à dimanche pour s’en retirer, ont affirmé les responsables kurdes. Une fois ce délai expiré, combattants, habitants et politiques disent redouter l’affrontement.

Le gouverneur de Kirkouk, Najm Eddine Karim, limogé par Baghdad mais qui reste à son poste, a prévenu que «les habitants aideront les peshmergas (...), nous ne laisserons aucune force pénétrer dans notre ville». Jusque-là, les forces irakiennes n’ont pas entamé de combat, se contentant de progresser et de reprendre certaines bases désertées peu avant par les peshmergas. Leur objectif n’est pas la ville de Kirkouk, indiquent même les autorités à Erbil.

Elles veulent reprendre «les champs pétroliers, une base militaire et un aéroport» mitoyen. Confronté à des difficultés budgétaires engendrées par la chute des cours du pétrole et trois années de combats contre l’EI, Baghdad compte reprendre le contrôle des trois champs de la province de Kirkouk, à savoir, Khormala, pris par les Kurdes en 2008, et Havana et Bay Hassan, pris en 2014. De son côté, le Kurdistan, traverse une grave crise économique. La perte de ces champs, qui assurent 40% de ses exportations pétrolières, aura des conséquences plus lourdes.

Baghdad, en crise ouverte avec Erbil depuis la tenue, le 25 septembre, du référendum d’indépendance, y compris dans des zones disputées comme Kirkouk, a récemment multiplié les mesures économiques et judiciaires pour faire plier le Kurdistan. La province pétrolière de Kirkouk, que se disputent Baghdad et Erbil, a participé au référendum à l’initiative du président du Kurdistan autonome, Massoud Barzani, contre l’avis de Baghdad. Le «oui» pour l’indépendance l’a emporté avec près de 93% des voix.

Le lendemain, Haider Al Abadi annonce que «le gouvernement a décidé d’interdire les vols internationaux depuis et vers le Kurdistan dans trois jours, si les aéroports ne sont pas remis au gouvernement central». Le 27 septembre, il affirme que ce référendum doit «être annulé» et appelle au dialogue.

De leur côté, les députés votent en faveur de la fermeture des postes-frontières se trouvant hors de l’autorité de l’Etat. Ils demandent au Premier ministre de «prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’unité de l’Irak» et réitèrent leur exigence d’un envoi des forces de sécurité dans les zones disputées. Le gouvernement du Kurdistan dénonce une «punition collective». Mercredi dernier, un tribunal de Baghdad ordonne l’arrestation des organisateurs du référendum, à la demande du gouvernement irakien.

Pour Washington, la priorité reste le combat contre l’EI De leur côté, les Etats-Unis, qui ont des troupes déployées aussi bien aux côtés de l’armée irakienne que des peshmergas kurdes, tentent de calmer la tension depuis que Baghdad a lancé des opérations militaires dans la région de Kirkouk. «Nous essayons de calmer les choses et de voir comment nous pouvons aller de l’avant sans perdre l’ennemi de vue», a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, en référence au groupe EI que combat la coalition dirigée par Washington.

«En même temps, nous devons reconnaître qu’il faut trouver un moyen d’aller de l’avant», a-t-il ajouté, rappelant que les tensions entre le gouvernement de Baghdad et les nationalistes kurdes est un problème «ancien». C’est le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, qui dirige les efforts des Etats-Unis pour calmer la tension entre Baghdad et les Kurdes, «mais mes soldats sont intégrés au sein de ces forces et ils tentent eux aussi de s’assurer que tout conflit potentiel est écarté», a-t-il observé.

En Irak, les forces kurdes sont un allié-clé de la coalition menée par les Etats-Unis, avec l’aide de laquelle elles ont pu repousser les djihadistes des zones frontalières du Kurdistan. Les peshmergas ont notamment pris part à la bataille dans la province de Ninive (nord), où se trouve Mossoul, reconquise le 10 juillet par les forces irakiennes. «Tout le monde devrait rester concentré sur la victoire contre l’EI», a indiqué J. Mattis. «Nous ne pouvons pas nous tourner les uns contre les autres maintenant. Nous ne voulons pas d’échanges de tirs.»

Polémique sur la fermeture des frontières avec l’Iran

Par ailleurs, l’Iran a démenti hier avoir fermé ses trois postes-frontières avec le Kurdistan d’Irak, comme l’avait affirmé plus tôt un responsable des Douanes de cette région autonome. «Il n’y a aucune nouvelle décision», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghassemi. «La frontière terrestre est ouverte avec la région du Kurdistan d’Irak, et seule notre frontière aérienne est fermée depuis le 24 septembre à la demande du gouvernement central irakien», a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, un responsable kurde irakien a fait état d’une fermeture de la frontière par l’Iran. «L’Iran a fermé depuis ce matin les trois postes-frontières avec le Kurdistan irakien, Haji Omran, Parwezkhan et Bashmaq», a déclaré le directeur des Douanes de Bashmaq, Shakhwan Abou Bakr.

Selon les statistiques officielles kurdes, le seul terminal de Bashmaq a généré en 2015 près de 200 millions de dollars de revenus. Depuis la tenue le 25 septembre du référendum d’indépendance kurde irakien, l’Iran, l’Irak et la Turquie, qui comptent des minorités kurdes importantes, coordonnent leurs actions pour faire pression sur les responsables kurdes irakiens.

Au cours des six premiers mois de l’année iranienne, qui a débuté le 20 mars, les exportations iraniennes vers l’Irak ont atteint 3,2 milliards de dollars, dont un tiers à destination du Kurdistan irakien, selon un responsable de la Chambre de commerce irano-irakienne. L’Irak est le deuxième pays importateur de produits et services iraniens, derrière la Chine. Un peu plus tard, le gouvernement irakien a démenti les déclarations de Téhéran. Il a indiqué que l’Iran a bel et bien fermé, à sa demande, les postes-frontières avec le Kurdistan irakien.

«A la demande du gouvernement irakien, la République islamique d’Iran a fermé aujourd’hui (dimanche) ses postes-frontières avec le Kurdistan irakien», a affirmé dans un communiqué le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères, Ahmad Mahjoub.

Il a ajouté que cette fermeture s’inscrit dans le cadre des mesures prises à la demande de Baghdad «pour imposer son autorité sur les points de passage frontaliers et les aéroports de cette région». Elles doivent permettre «d’assurer l’unité de l’Irak et la sauvegarde de sa terre après l’organisation d’un référendum anticonstitutionnel par les autorités de la région autonome du Kurdistan».