L’investiture de Carles Puigdemont reportée

Le bras de fer entre le gouvernement central de Madrid et la Catalogne se poursuit. Les deux parties restent attachées à leurs options qui sont jusque-là inconciliables.

Le président du Parlement catalan, Roger Torrent, a décidé hier de reporter la session d’investiture à la présidence de la Catalogne du chef de file indépendantiste Carles Puigdemont, interdite par la Cour constitutionnelle, rapporte l’AFP. «La séance plénière d’aujourd’hui (...) est reportée», a déclaré, sans préciser de date, Roger Torrent. Un peu plus tôt, il a estimé que le président destitué de la Catalogne a «tous les droits» d’être candidat. Cette candidature résulte «d’une volonté majoritaire des élus de la Chambre.

Et comme cette majorité est maintenue, je ne proposerai aucun autre candidat», a-t-il ajouté. M. Torrent a aussi indiqué que le report est motivé par le souci de défendre la tenue d’un débat d’investiture avec «toutes les garanties» pour Carles Puigdemont, en d’autres termes, sans risque d’arrestation.

Carles Puigdemont est installé à Bruxelles où il échappe depuis trois mois aux poursuites de la justice espagnole. «Ni la vice-présidente du gouvernement (espagnol) ni le tribunal constitutionnel ne décideront qui doit être le président» de la Catalogne, a observé Roger Torrent, en accusant la Cour de «violer les droits de millions de Catalans» ayant voté pour C. Puigdemont.

Un peu plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a prévenu Roger Torrent : «S’il ne respecte pas une résolution des tribunaux, le président du Parlement pourrait sans aucun doute être tenu pour responsable.» Destitué par Madrid, C. Puigdemont est le seul candidat à la direction de la région.

Saisie par le gouvernement central, la Cour constitutionnelle a annoncé, samedi, qu’en cas d’investiture à distance, le vote ne serait pas valable. Et considéré que C. Puigdemont devait auparavant demander en personne au juge de la Cour suprême en charge de l’enquête le visant l’autorisation de comparaître devant la Chambre.

D’écueil en écueil

Le report de la session d’investiture de C. Puigdemont intervient trois mois après la déclaration d’indépendance unilatérale votée au Parlement le 27 octobre 2017. La crise politique avec l’Espagne a éclaté avec l’organisation d’un référendum d’autodétermination interdit, le 1er octobre 2017, marquée par des violences policières.

Après la tentative de sécession, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a suspendu l’autonomie de la région, dissous le Parlement et convoqué de nouvelles élections, avec l’espoir d’un apaisement de la situation en Catalogne, divisée à parts presque égales sur l’indépendance. Mais lors de ces élections, les indépendantistes n’ont pas perdu : ils représentent 47,5% de l’électorat, ce qui leur permet de disposer de la majorité absolue au Parlement, grâce à une pondération des voix qui profite aux provinces rurales, les plus séparatistes.

Ainsi, les rapports demeurent tendus entre le gouvernement central et les indépendantistes, sans aucune amorce de dialogue. «Un homme en fuite, un homme qui a prétendu liquider de manière unilatérale la souveraineté et l’unité nationales ne peut être président de rien», a déclaré lundi Mariano Rajoy à la radio Cope. Les indépendantistes veulent pour leur part rendre le pouvoir à C.

Puigdemont, par «dignité».

Composée de membres nommés essentiellement par la majorité conservatrice, qui dominait la Chambre des députés à Madrid jusqu’en 2015, la Cour est régulièrement accusée de partialité par les séparatistes, surtout depuis qu’elle a annulé en juin 2010 une partie du statut conférant une autonomie élargie à la Catalogne, l’une des racines de l’actuel conflit.

En effet, elle a estimé que la référence à la Catalogne comme «nation» n’a «aucune valeur juridique». Comme elle a rejeté l’usage du catalan comme langue «préférentielle» dans les administrations et médias. Après cette «humiliation», des centaines de milliers de Catalans manifestent.

Le 11 septembre 2012, jour de la fête de la Catalogne, plus d’un million de personnes manifestent à Barcelone pour un nouvel Etat.

Le 20 septembre, Mariano Rajoy refuse de négocier avec le président catalan Artur Mas une plus grande autonomie budgétaire de la région. Ce dernier remporte en novembre les élections régionales et promet un référendum d’autodétermination. Le 9 novembre 2014, la Catalogne se prononce à 80% pour l’indépendance lors d’une consultation symbolique, déclarée anticonstitutionnelle, avec une participation estimée à 35% de l’électorat.

Le 27 septembre 2015, les partis indépendantistes obtiennent la majorité des sièges au Parlement régional, lequel adopte le 9 novembre une résolution sur un processus devant aboutir à «un Etat catalan indépendant prenant la forme d’une République» au plus tard en 2017. La Cour constitutionnelle annule cette résolution.