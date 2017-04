L’inquiétude monte face à la menace terroriste en France

Réagissez

Face à la persistance de la menace terroriste, l’inquiétude des Français monte à deux jours du premier tour de l’élection présidentielle qui se déroulera dans un climat sous haute surveillance. Le dispositif sécuritaire, déployé pour assurer le bon déroulement de cette élection, sera renforcé dans les prochains jours avec plus de 50 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. A ceux-là s’ajouteront 7000 militaires déployés dans le cadre de l’opération «Sentinelle», des unités spécialisées d’intervention placées en état d’alerte et les services de renseignement notamment.

Au dernier jour de la campagne électorale, plusieurs candidats ont dû annuler hier leurs meetings et déplacements. Quatre candidats, sur les onze, ont décidé de ne pas poursuivre la campagne, à l’exemple de François Fillon (Les Républicains), Marine Le Pen (Front national), Emmanuel Macron (En Marche !) et Benoît Hamon (Parti socialiste). Le candidat de la droite a estimé que «dans le contexte que nous vivons, il n’y a pas lieu de poursuivre (...) une campagne électorale parce que nous devons montrer la solidarité (...) aux victimes», alors que Macron a annulé deux meetings pour des raisons de «décence». Pour sa part, la présidente du FN, qui a annulé ses meetings d’hier, a fustigé les gouvernements de droite et de gauche qui, selon elle, «depuis dix ans, tout a été fait pour que nous perdions (la) guerre qui nous est menée».

Sur un autre plan, plusieurs syndicats de police ont exprimé hier leur «colère» en réaction au «lâche» assassinat d’un policier. «Toute la police nationale est dans l’émotion, mais aussi la colère», a déclaré à l’AFP le secrétaire général du syndicat Alliance, Jean-Claude Delage, pour qui «les fanatiques avaient annoncé depuis fort longtemps que les policiers seraient des cibles». Le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), quant à lui, a souligné, dans un communiqué, que «la menace est (...) encore accrue par la proximité d’échéances électorales majeures». Interrogée par Europe 1, la secrétaire générale du SCPN, Céline Berthon, a affirmé qu’on n’avait plus le droit de faire preuve de la même légèreté ou de la même confiance en l’être humain quand on a des individus dont on sait que leurs chances de rédemption sont relativement faibles.

Par ailleurs, plusieurs médias ont relevé que l’inquiétude est «à son comble», soulignant que les activités de campagne des candidats sont «presque toutes à l’arrêt», une campagne qui a connu tout au long de son déroulement plusieurs soubresauts, dont notamment les affaires de justice de deux candidats et la pesante menace terroriste. L’inquiétude a également touché le secteur du tourisme, suite à l’attentat de jeudi soir, dans la mesure où les professionnels ont indiqué que même si la fréquentation touristique à Paris montrait des signes de reprise, depuis quatre mois, «l’équilibre est fragile». Roland Héguy, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), principale organisation du secteur du tourisme, a fait constater que l’attaque s’est produite dans un des endroits les «plus symboliques et touristiques de France».