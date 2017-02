L’inquiétude d’Amnesty International

Réagissez

Mener la lutte contre le terrorisme et respecter entre-temps les droits de l’homme constitue un des défis à relever pour la Tunisie. Cependant, l’équation est loin d’être résolue, selon Amnesty International (AI).

Dans un rapport rendu public hier et repris par l’AFP, ladite organisation non gouvernementale (ONG) a exprimé son inquiétude quant à la recrudescence «importante» de «méthodes brutales du passé» en Tunisie dans le cadre de la lutte antiterroriste, à la faveur notamment de l’état d’urgence. En «recourant de plus en plus aux lois d’exception» et aux «méthodes brutales du passé», la Tunisie met «en péril les avancées obtenues» depuis les révoltes de 2011, prévient Amnesty International dans un rapport sur les «Violations des droits humains sous l’état d’urgence».

«Torture», «arrestations arbitraires», «perquisitions» parfois menées en pleine nuit et «sans mandat», «restriction des déplacements des suspects», «harcèlement de proches» : l’ONG fait état de «récits glaçants qui, selon elle, marquent une hausse inquiétante du recours à des méthodes répressives contre les suspects dans les affaires de terrorisme». Ces témoignages constituent un «sinistre rappel du régime» de Zine Al Abidine Ben Ali, poursuit Amnesty. Elle précise avoir étudié «23 cas de torture et mauvais traitements depuis janvier 2015», dont un «viol» présumé.

Elle relève aussi que «des milliers de personnes ont été arrêtées» tandis qu’«au moins 5000 (autres) se sont vu interdire de voyager» depuis que l’état d’urgence a été réinstauré. «Certains droits, tels que l’interdiction de la torture, ne peuvent être suspendus en aucune circonstance», observe AI. «Donner toute latitude aux organes chargés de la sécurité pour se comporter comme s’ils étaient au-dessus des lois ne permettra pas de garantir la sécurité», indique sa directrice des recherches pour l’Afrique du Nord, Heba Morayef.

Le chancre

Le pays a connu, depuis mars 2015, une série d’attaques djihadistes qui ont fait plusieurs dizaines de morts. En réaction, les autorités ont pris un ensemble de mesures sécuritaires, dont l’état d’urgence en vigueur depuis l’attentat contre un bus de la Garde présidentielle en novembre 2015 à Tunis, provoquant la mort de 12 agents. Prolongé le 17 janvier pour un mois, il octroie notamment des pouvoirs d’exception aux forces de l’ordre.

Au terme d’une mission ce mois en Tunisie, le rapporteur de l’ONU sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste, Ben Emmerson, s’est dit «préoccupé» par les conditions de détention. Il a également indiqué avoir recommandé une plus grande «vigilance» vis-à-vis de possibles cas «de torture». Dans un récent rapport, un réseau d’ONG a pour sa part exhorté Tunis à revoir sa loi antiterroriste adoptée en été 2015.

Selon un groupe de travail de l’ONU, la Tunisie compte jusqu’à 5500 ressortissants ayant rejoint, ces dernières années, les rangs d’organisations djihadistes. Les autorités tunisiennes affirment en avoir recensé près de 3000.

En plein débat national sur leur éventuel retour au pays, le Parlement a voté en janvier la création d’une commission d’enquête sur les «filières djihadistes», et donc sur les conditions de leur enrôlement. Plusieurs manifestations sont organisées à Tunis contre un éventuel retour des djihadistes tunisiens au pays. Le 2 décembre, le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a déclaré au sujet des djihadistes que «nombre d’entre eux veulent rentrer, on ne peut pas empêcher un Tunisien de revenir dans son pays (...). Mais évidemment (...), nous allons être vigilants».

Et d’ajouter : «Nous n’allons pas les mettre tous en prison, parce que si nous le faisions nous n’aurons pas assez de prisons, mais nous prenons les dispositions nécessaires pour qu’ils soient neutralisés. Nous les surveillons.» Après des critiques dans la presse tunisienne et sur les réseaux sociaux, le président Essebsi a précisé son propos le 15 décembre à la Télévision publique, assurant : «On ne sera pas indulgents avec les terroristes» qui reviendront et auxquels s’appliquera la loi antiterroriste. De son côté, le chef du parti islamiste Ennadha, Rached Ghannouchi, a soutenu dans le passé l’idée de «repentance» pour les djihadistes tunisiens qui voudraient rentrer chez eux, à la condition qu’ils abandonnent la violence.