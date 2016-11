Réagissez

Le coordinateur espagnol des Associations amies avec le Sahara occidental (CEAS-Sahara), José Taboada, a affirmé hier que l’Espagne doit adopter, en décembre prochain lorsqu’elle présidera le Conseil de sécurité de l’ONU, des mesures réelles afin de «fixer une date pour la tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental», rapporte l’APS. José Taboada a rappelé dans un communiqué que «samedi 12 novembre 2016, les Associations amies avec le Sahara organisent une nouvelle manifestation à Madrid pour défendre le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du territoire sahraoui».

Coïncidant avec la présidence de l’Espagne du Conseil de sécurité de l’ONU en décembre prochain, ajoute le texte, la CEAS souligne «la responsabilité juridique de l’Espagne comme puissance administrant la dernière colonie en Afrique» et exige «une position ferme de l’Espagne, conformément au droit international ». La CEAS demande également l’attribution à la Minurso (mission des nations unies pour le référendum au Sahara occidental) «la compétence dans la protection et la promotion des droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés». La colonisation ajoute la CEAS, «est un fléau historique de l’humanité. (...) et nous avons honte de faire partie du club sinistre des Etats qui sont contre le droit international en continuant à constituer des obstacles à la pleine réalisation du droit à l’autodétermination des peuples vivant sous occupation coloniale et étrangère».

Le peuple sahraoui, ajoute le communiqué, «ne marchera jamais seul. Des milliers de personnes provenant de toutes les régions d’Espagne, des artistes, des politiciens, des représentants syndicaux et des organisations sociales conscients de cette responsabilité qui pèse sur notre pays vont se regrouper pour accompagner le peuple sahraoui». Il n’y aura pas de repos, ajoute la CEAS-Sahara, tant que «l’Espagne ne fermera pas cette plaie qui saigne encore et qui entrave son passé, son présent et son futur».

La Ceas a lancé depuis plus de deux mois une campagne pour la décolonisation du Sahara occidental à laquelle se sont joints de nombreux hommes de culture, de syndicalistes et des politiciens qui exigent, à travers diverses motions politiques de leur gouvernement, le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental et l’adoption de mesures réelles pour fixer une date au référendum d’autodétermination, conformément aux résolutions internationales.

La manifestation, programmée aujourd’hui pour dénoncer les accords de Madrid, verra l’organisation d’une marche qui partira de la gare centrale de Madrid (Atocha) pour prendre fin devant le ministère espagnol des Affaires étrangères.