L'éphéméride en bref…

- La fin des Castro à Cuba est annoncée. Après la mort de Fidel en 2016, l’Assemblée nationale a indiqué que Raul Castro, l’actuel président cubain, quitterait ses fonctions en avril 2018.



- Le Portugais Antonio Guterres a succédé, le 1er janvier 2017, au Sud-Coréen Ban Ki-moon au poste de secrétaire général de l’ONU. La nomination de l’ex-Premier ministre socialiste portugais, premier ex-chef de gouvernement à accéder à ce poste, a été saluée par un tonnerre d’applaudissements à l’ONU à New York.



- En Catalogne, le référendum sur l’indépendance est sévèrement réprimé par le gouvernement espagnol, faisant plus de 800 blessés.



- A Manchester, en Angleterre, une attaque terroriste à la sortie d’un concert fait 22 morts plus l’assaillant, et plus de 100 blessés. Cet attentat est revendiqué par Daech.