L’Eglise catholique reste mobilisée contre le président Joseph Kabila

Jusque-là, le Président ne s’est pas prononcé clairement s’il prendra part aux prochaines élections alors que la Constitution le lui interdit.

Il a déjà fait deux mandats.

L’Eglise catholique a exprimé hier son souhait de la poursuite de la mobilisation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo (RDC), lors d’une messe à Kinshasa à la mémoire des victimes de la marche du 21 janvier. «La marche des chrétiens ne s’arrêtera pas. Nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l’émergence d’un Congo nouveau où l’homme qu’il faut sera à la place qu’il faut», a déclaré dans son sermon l’abbé François Luyeye, cité par l’AFP, dans la plus grande église de la capitale, la cathédrale Notre-Dame.

La messe rendait hommage aux victimes de la répression d’une marche organisée le 21 janvier à l’appel d’un collectif proche de l’Eglise catholique, le Comité laïc de coordination (CLC). Sept personnes ont été tuées à cette occasion à Kinshasa, selon les Nations unies et l’épiscopat, deux d’après les autorités. «Les initiatives du Comité laïc de coordination sont à applaudir, et nous en attendons d’autres», a poursuivi l’abbé lors de la cérémonie, dans un édifice bondé.

«En agissant ainsi, vous démontrez que vous êtes l’Eglise (...). N’en déplaise à ceux qui croient que la foi doit être enfermée dans la sacristie», a ajouté l’abbé François Luyeye. Le président Joseph Kabila a critiqué l’ingérence de l’Eglise catholique dans les affaires politiques en RDC, lors de sa conférence de presse du 26 janvier.

Incertitudes

Comme il a défendu le processus électoral en RDC, où ses adversaires l’accusent régulièrement de vouloir rester au pouvoir par la répression, et s’en est pris aux Nations unies et à certains «partenaires». «L’objectif in fine c’est l’organisation des élections. Mais comme en 2006 et en 2011, il y a une résistance farouche de la part d’une frange de l’opposition, d’une frange de ce qu’on appelle la société civile, de la part d’un homme de Dieu», a déclaré le Président, visant le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa.

Arrivé au bout de ses deux mandats constitutionnels le 20 décembre 2016, le président Kabila n’a pas répondu formellement «oui» ou «non» à la question de savoir s’il serait candidat à un troisième mandat, ce que lui interdit la Constitution.

Une quinzaine de personnes sont mortes en RDC dans la répression de marches interdites les 31 décembre et 21 janvier. A l’origine de ces manifestations interdites, un «comité laïc de coordination» proche de l’Eglise catholique et sa figure de proue, l’archevêque de Kinshasa, qui demandent, entre autres, au Président de déclarer publiquement qu’il ne briguera pas de troisième mandat.

Le Président a écarté la possibilité d’un référendum à l’initiative de ses soutiens politiques pour changer la Constitution et rester au pouvoir, une autre accusation de l’opposition. «La commission a déjà publié un calendrier électoral. Je n’ai vu nulle part que l’on a prévu un référendum.» Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016, d’après l’actuelle Constitution. Il n’y a pas eu d’élection en 2016, et la commission électorale a annoncé des élections pour le 23 décembre 2018, après le report de celles prévues fin 2017.

«La seule chose qu’il peut annoncer et qui en vaudrait la peine, c’est sa démission immédiate», a réagi le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha), avant même la fin de la conférence de presse. Abordant les questions sécuritaires et diplomatiques, le président congolais a fustigé la Mission des Nations unies au Congo (Monusco), qui a envoyé des observateurs et des Casques bleus sur le terrain à Kinshasa, lors d’une marche réprimée par les forces de l’ordre.

«On doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la Monusco», a-t-il déclaré, «Si l’ambition c’est de considérer le Congo comme sous tutelle des Nations unies, ils ne l’ont pas dit, du moins jusque-là, j’espère bien que ce n’est pas le cas. Il n’y a pas une cogestion de l’Etat congolais par la Monusco, parce que c’est ça la tendance», a-t-il souligné.

Il a rappelé qu’il a, dès 2010, «exigé du secrétaire général des Nations unies de préparer un plan de retrait». Les Nations unies doivent élaborer d’ici mars un nouveau mandat pour la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), présente depuis 1999 en RDC.

Alors que les pays occidentaux ont condamné les violences du 21 janvier à Kinshasa, le Président a déclaré que la RDC avait de bonnes relations avec ses neuf voisins. Il en va de même avec les «partenaires» de cet immense pays au cœur de l’Afrique centrale, «à l’exception de quelques rares pays». «Les responsables belges doivent comprendre que le Congo n’est plus une colonie», a-t-il indiqué.

Kinshasa a annoncé le 24 janvier la fermeture de la Maison Schengen de Kinshasa, sorte de consulat européen géré par la Belgique pour recevoir les demandes de visa pour 17 pays de l’Union européenne et la Norvège. Kinshasa a également souhaité le départ de son territoire de l’agence belge de coopération, après que Bruxelles ait annoncé la fin de sa coopération bilatérale avec Kinshasa jusqu’à des «élections crédibles».