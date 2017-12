L'attaque contre une mosquee fait 305 morts

Réagissez

Jamais une attaque n’avait fait autant de victimes dans l’histoire récente de l’Egypte. Vendredi 24 novembre, une vingtaine d’hommes armés ont fait sauter une bombe en pleine prière hebdomadaire dans une mosquée de Bir Al Abed, un village proche d’Al Arich.

Selon un communiqué publié par le parquet général, les assaillants brandissaient un drapeau du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique et étaient entre 25 et 30. D’après des témoins, les assaillants, arrivés à bord de quatre jeeps, se sont positionnés près du lieu de culte, avant de commencer à tirer sur les fidèles qui fuyaient. Bilan : au moins 305 morts et 128 blessés, d’après la télévision d’Etat.

Suite à cette attaque, le président égyptien, Abdelfattah Al Sissi, a promis une réponse «brutale», après un Conseil des ministres convoqué pour l’occasion. «Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement», a-t-il déclaré lors d’un discours télévisé très ferme.

L’armée de l’air «a détruit plusieurs véhicules utilisés dans l’attaque» et «ciblé plusieurs foyers terroristes contenant des armes et des munitions», a annoncé dans la soirée le porte-parole de l’armée, Tamer El Refaï. Trois jours de deuil national avaient été décrétés. L’Eglise copte orthodoxe a condamné l’attaque : «Nous prions Dieu pour que l’Egypte soit préservée après cet acte brutal de terrorisme sans précédent.»

Depuis 2013 et la destitution par l’armée du président islamiste élu Mohamed Morsi, l’Egypte est le théâtre d’attaques et d’attentats menés par des groupes terroristes contre les forces de sécurité égyptiennes dans plusieurs régions du pays. Le nord du Sinaï est particulièrement touché, la branche de l’Etat islamique (EI) y étant particulièrement active. De nombreux policiers et soldats ainsi que des civils, notamment des chrétiens et des soufis, ont été tués dans ces attaques.