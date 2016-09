Réagissez

L’armée syrienne a pris le contrôle d’un quartier rebelle du centre d’Alep après plusieurs jours d’intenses bombardements aériens. Des soldats syriens ont pénétré, hier à la mi-journée, dans le quartier de Farafira, situé en bordure de la vieille ville.

Une source militaire à Damas a précisé que l’armée en avait «repris complètement le contrôle» après «avoir neutralisé plusieurs terroristes», le terme utilisé par les autorités syriennes pour désigner tous ceux qui combattent le régime. Cette avancée a été confirmée par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui a toutefois précisé qu’elle se résumait à la reprise de «quelques bâtiments» dans le «petit quartier de Farafira». Ce secteur est situé sur «la ligne de front» qui sépare depuis 2012 les quartiers tenus par le gouvernement à l’ouest et ceux contrôlés par les rebelles à l’est.

C’est pour reconquérir l’ensemble d’Alep que le gouvernement syrien a lancé, jeudi soir, une vaste offensive avec le soutien actif de son allié russe. L’armée syrienne a déjà remporté de nombreuses batailles décisives contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique et les groupuscules affiliés à Al Qaîda. Cette opération comprend «un volet aérien et un volet terrestre avec utilisation de l’artillerie», a précisé le responsable militaire. Les aviations syrienne et russe ont multiplié les raids sur les quartiers rebelles, tuant au moins 165 personnes, pour la plupart des civils, selon l’OSDH, et provoquant d’énormes destructions.

Le nombre de frappes, hier, a d’abord été nettement plus faible que les jours précédents avant de reprendre dans l’après-midi, selon le correspondant de l’AFP. Elles ont fait au moins 23 morts, dont 9 enfants, a rapporté l’OSDH. Les pays occidentaux ont continué à dénoncer avec force l’offensive lancée après l’échec de la trêve des combats initiée par Moscou et Washington, qui n’a finalement duré qu’une semaine. Moscou avait vivement critiqué lundi «le ton et la rhétorique inadmissibles» des Occidentaux.

Ces derniers ont notamment lancé des accusations de «crimes de guerre» à l’encontre de la Russie en raison de l’utilisation présumée à Alep d’armes sophistiquées, normalement destinées à viser des cibles militaires, contre des zones densément peuplées, comme des bombes antibunker, incendiaires et à fragmentation. Cette offensive a encore aggravé les conditions de vie des quelque 250 000 habitants qui sont totalement assiégés dans les quartiers rebelles d’Alep. Ils ne reçoivent plus d’aide de l’extérieur depuis pratiquement deux mois et sont privés d’eau depuis samedi.

Les hôpitaux de campagne sont débordés en raison du grand nombre de blessés et manquent cruellement de médicaments et de réserves de sang. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti hier que les installations médicales dans l’est d’Alep étaient au bord d’«une destruction totale». Elle a appelé «à l’établissement immédiat de couloirs humanitaires pour évacuer les malades et les blessés».