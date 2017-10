L’armée russe sur le point d’éradiquer Al Qaîda en Syrie

Réagissez

Les groupes terroristes semblent vivre leur dernier quart d’heure en Syrie. L’armée russe a affirmé hier avoir tué 12 commandants de la coalition terroriste Tahrir Al Cham, composée essentiellement de l’ex-branche d’Al Qaîda en Syrie, ajoutant que son chef Mohammad Al Joulani se trouvait dans un «état critique».

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense explique avoir lancé mardi des frappes aériennes après avoir obtenu des informations quant à la tenue d’une réunion de ce groupe, connu auparavant sous le nom de Front Al Nosra. «A la suite de cette frappe, (...) Mohammad Al Joulani a subi des blessures graves et multiples, a perdu un bras et se trouve dans un état critique, selon plusieurs sources indépendantes», ajoute-t-il.

Selon l’armée russe, «environ 50» autres «commandants» ont été tués, dont l’un des bras droits de Mohammad Al Joulani et «plus d’une dizaine de combattants» ont été blessés. Cette opération a été effectuée par l’aviation russe à la suite d’une attaque menée contre des éléments de la police militaire russe le 18 septembre dans la région de Hama, voisine de celle d’Idleb (nord-ouest), qui n’avait pas fait de victime. En représailles, l’armée russe avait déjà affirmé le 27 septembre avoir tué cinq commandants et 32 combattants de Tahrir Al Cham.

Daech chassé de Hama

L’armée syrienne et ses alliés ont également réussi à chasser les terroristes de Daech de leurs dernières positions dans la province de Hama après un mois de combats meurtriers. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) précise que pour la première fois depuis trois ans, Daech n’a désormais aucune présence dans cette province du centre de la Syrie, pays ravagé par la guerre depuis mars 2011.

L’armée syrienne contrôle la majorité de la province de Hama dont la capitale éponyme. Quelques secteurs dans le sud, l’est et le nord de la province sont cependant toujours aux mains de groupes dominés par les terroristes de l’ex-branche d’Al Qaîda. Soutenue principalement par l’aviation de l’allié russe, l’armée syrienne a lancé une offensive contre l’EI à Hama début septembre, reprenant quelque 50 villages et la localité de Ouqayribat, selon l’OSDH.

«Les forces du régime sont parvenues à prendre le contrôle de tous les villages encore aux mains de Daech dans l’est de la province de Hama après plus d’un mois de combats féroces», a précisé l’ONG. Plus de 400 terroristes et près de 190 membres de l’armée syrienne ont péri dans la bataille, a-t-elle ajouté.

A Damas, le journal Al Watan, proche du régime, a confirmé que «Daech n’était plus présent dans la province de Hama». Le groupe terroriste créé par Al Baghdadi est la cible de plusieurs offensives dans le pays, principalement dans la province de Deir Ezzor et dans la ville de Raqqa. A noter que plus de 330 000 personnes ont été tuées et des millions déplacées depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011.