L’Arabie Saoudite «libère» Saad Hariri

L’ex-Premier ministre libanais, Saad Hariri, recu par le roi...

Le Premier ministre libanais démissionnaire, Saad Hariri, sera bientôt «libre». L’Arabie Saoudite l’a autorisé à se rendre en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron.

Les services du chef de l’Etat français ont d’ailleurs annoncé que le responsable libanais sera reçu aujourd’hui au palais de l’Elysée.

La France, ancienne puissance mandataire du Liban, tente de jouer les médiateurs dans la crise provoquée par l’annonce par Saad Hariri, le 4 novembre à partir de Riyad, de sa démission du poste de Premier ministre.

Dans une déclaration télévisée depuis la capitale saoudienne, M. Hariri avait justifié cette démission inattendue par la «mainmise» du Hezbollah libanais sur la vie politique au Liban et des craintes pour sa vie.

Des spéculations et des informations ont ensuite circulé sur une interdiction de M. Hariri de quitter le royaume saoudien après avoir été «contraint» à la démission pour avoir été, notamment, complaisant avec le Hezbollah. Accusations rejetées en bloc par l’Arabie Saoudite.

De son côté, le président libanais, Michel Aoun, a soutenu qu’il le considérait aussi «en captivité» à Riyad. M. Aoun s’est ainsi dit attendre le retour de M. Hariri au Liban pour se prononcer sur sa démission. En cas de confirmation de la démission, le Président devra charger le gouvernement de gérer les affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre. Dans tous les cas, Saad Hariri est attendu vendredi prochain à Beyrouth.

Pour plusieurs médias libanais, repris par l’AFP, si M. Hariri confirme sa démission, la crise s’aggraverait au Liban. «La peur que la crise s’aggrave est toujours là», avertit notamment le journal An Nahar.

Parmi les conséquences d’une crise prolongée au Liban, figure le risque d’un nouvel afflux de réfugiés en Europe, évoqué jeudi par le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebrane Bassil. «La déstabilisation du Liban aurait des conséquences sur les déplacés et réfugiés présents dans le pays qui seraient alors dans une situation encore plus fragile et se tourneraient vers l’Europe», a-t-il dit à Berlin. Le Liban abrite quelque 1,5 million de réfugiés du conflit syrien, et l’Europe veut à tout prix éviter que ceux-ci partent vers l’Ouest, provoquant une nouvelle crise migratoire. M. Bassil a prévenu aussi qu’en cas d’ingérence étrangère, son pays risquerait de connaître le même sort que la Syrie voisine, ravagée par une guerre civile complexe, où l’implication militaire du Hezbollah auprès du régime divise le Liban.

Lors de sa conférence de presse jeudi, le chef de la diplomatie saoudienne a tenu des propos très durs contre le Hezbollah. «C’est une organisation terroriste de première catégorie», a-t-il soutenu, en l’accusant d’avoir «pris en otage l’Etat au Liban, d’y avoir bloqué le processus politique et d’être devenu un instrument aux mains» de l’Iran.

A ses côtés, M. Le Drian a déclaré que la France était «inquiète» de la «tentation hégémonique» de l’Iran au Moyen-Orient. L’Iran a répliqué hier. «Malheureusement, il semble que la France ait un regard partial et partisan sur les crises de la région et cette approche, volontairement ou involontairement, aide même à transformer des crises potentielles en crises réelles», ont dit les Affaires étrangères à Téhéran. Il faut effectivement l’avouer, cet échange d’accusations n’est pas du tout fait pour rassurer.