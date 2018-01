L’ancien président Mohammad Khatami appelle à écouter la colère populaire

Réagissez

Les autorités iraniennes restent divisées sur les causes qui ont alimenté les troubles. Pour les adversaires du Président, la politique économique en est le terreau.

L'ancien président iranien, Mohammad Khatami, a appelé hier les autorités de la République islamique à prendre en considération la grogne populaire exprimée lors des récents troubles, rapporte l’AFP citant un communiqué de l’ex-Président. Comme il les a exhortées à autoriser les citoyens à «exprimer leurs souhaits et leurs revendications en toute sécurité».

«Les organismes compétents et l'appareil (d'Etat) (...), au lieu d'humilier les gens et de retourner le fer dans leur plaie, doivent s'efforcer d'identifier les problèmes et les souffrances du peuple», écrit l’ex-président Khatami dans un communiqué publié sur son site internet. Tout en estimant que «l'ennemi se sert de toute situation» pour porter atteinte à la République islamique, il a indiqué néanmoins que «toutes les institutions doivent reconnaître qu'elles ont une part de responsabilité dans la mauvaise ''situation économique'' et les plaintes» exprimées par les manifestants.

En poste de 1997 à 2005, l'ancien Président met en garde contre le risque d'«une déception» populaire qui pousserait les Iraniens vers des «médias» et des «groupes qui n'ont d'autre objectif que de saper» la République islamique, si les attentes du peuple ne sont pas satisfaites et si la propagande officielle est trop pesante. Il a exprimé le souhait de voir s’instaurer «un environnement dans lequel les gens pourraient exprimer leurs souhaits et leurs revendications en toute sécurité, sans se sentir intimidés», et «sans que cela mette en péril la sécurité et la stabilité du pays».

Tombé en disgrâce (les médias iraniens n'ont pas le droit de publier sa photo et il s'est vu interdire en octobre toute apparition publique pour trois mois), Mohammad Khatami est un soutien du président Hassan Rohani, réélu en mai. Les récents troubles ont exacerbé les tensions au sein du pouvoir iranien entre le président Rohani et les autres institutions, tenues par les ultraconservateurs, qui dénoncent la politique d'ouverture du gouvernement et l'accusent de négliger les couches les plus modestes de la population.

Fissures

Entre le 28 décembre et le 1er janvier, plusieurs dizaines de villes iraniennes ont été touchées par des manifestations violentes, dénonçant la mauvaise situation économique et sociale du pays. Des slogans appelant à un changement de régime en Iran ont été lancés lors des manifestations. Selon les autorités, 25 personnes ont été tuées au cours de ces troubles.

Cependant, celles-ci se sont montrées divisées sur les mesures à prendre pour répondre au mécontentement populaire. Le président Hassan Rohani a plaidé pour davantage de libertés. «Dire que les revendications de la population se limitent aux questions économiques (...) revient à faire fausse route», a déclaré, le 8 janvier, le président Hassan Rohani, cité dans un communiqué de la Présidence.

«Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la distance qui sépare les responsables de la jeune génération. Notre manière de penser est différente de leur manière de penser (...). Le problème est que nous voulons que la génération de nos petits-enfants vive comme nous», a ajouté le Président, qui ne dispose que d'un pouvoir limité face au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

«Bien que les questions économiques aient une grande place dans les protestations, la solution à ces problèmes passe par des réformes politiques et davantage de libertés civiles», ont affirmé seize responsables réformateurs dans une lettre ouverte. Les choix économiques du gouvernement sont au centre du débat, alors que le Parlement examine le projet de loi de finances présenté par le président Rohani pour l'année iranienne qui débutera le 21 mars.

La commission budgétaire spéciale du Parlement a déjà exclu d'augmenter les prix de l'essence et des services d'utilité publique (eau, électricité, gaz) comme le souhaite le gouvernement. Ce «n'est absolument pas dans l'intérêt du pays», a estimé le président du Parlement, Ali Larijani, pourtant allié de Rohani, plaidant pour des mesures de soutien aux couches populaires et démunies, alors que le taux de chômage a atteint officiellement les 12% de la population active.

Le Président a critiqué le Parlement, estimant que sa tâche n'est pas de changer les objectifs du budget. On ne peut pas «ne pas corriger les prix et ne pas augmenter les impôts» et en même temps «augmenter les salaires et s'occuper des pauvres», a ajouté le Président, accusé par les conservateurs de dérive libérale.

«Je ne connais aucun économiste tenant compte de l'intérêt général qui soit favorable au maintien du prix de l'essence» (fixé à 10 000 rials, soit moins de 20 centimes d'euro le litre), a relevé Abdollah Ramezanzadeh, un des signataires de la lettre ouverte. Le président Rohani a marqué sa campagne par les promesses d'une amélioration économique grâce à la levée d'une partie des sanctions étrangères contre Téhéran, rendue possible par l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015, réalisation maîtresse de son premier mandat (2013-2017).

Mais les retombées économiques concrètes de cet accord, remis en cause par une partie des conservateurs, tardent à se faire sentir, et l'incertitude provoquée par l'attitude du président américain, Donald Trump, qui menace régulièrement d'en sortir son pays, est de nature à sevrer l’Iran d’investissements étrangers tant attendus pour relancer son économie.