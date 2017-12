L’Algérienne Leila Zerrougui nommée nouvelle cheffe de la mission de l’ONU en RD Congo

Réagissez

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé mercredi la nomination de l’Algérienne Leila Zerrougui comme sa représentante spéciale et cheffe de la mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco). Mme Zerrougui, 61 ans, succède au Nigérien Maman Sidikou, dont le mandat s’achève en janvier 2018, précise le communiqué de l’ONU.

Ancienne représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé de 2012 à 2016, Mme Zerrougui cumule une expérience de plus de trente années dans les domaines de l’Etat de droit et de la protection des civils, démontrant une compétence élevée en matière de gestion et de leadership, souligne le communiqué.

Au préalable de 2008 à 2012, elle a été représentante spéciale adjointe du secrétaire général à la Monusco, au sein de laquelle elle a dirigé les travaux visant à renforcer l’Etat de droit et la protection des civils. Experte juridique en matière des droits de l’homme et de l’administration de la justice, Mme Zerrougui a mené une éminente carrière dans le renforcement de l’Etat de droit et la défense des stratégies et des mesures de protection des groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.