Réagissez

L’Algérie condamne «vigoureusement» la lâche attaque terroriste perpétrée jeudi soir sur l’avenue des Champs Elysées à Paris, estimant que cet acte «criminel» montre encore une fois que la lutte contre le terrorisme est une «tâche ardue» et de longue haleine qui appelle une vigilance accrue, a déclaré hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «L’Algérie condamne vigoureusement la lâche attaque terroriste perpétrée hier soir sur l’avenue des Champs Elysées à Paris.

Au-delà de l’objectif recherché par cette attaque terroriste, à travers la symbolique du choix de l’endroit et du contexte politique en France, cet acte criminel montre encore une fois que la lutte contre le terrorisme est une tâche ardue et de longue haleine qui appelle une vigilance accrue, ainsi qu’une mobilisation de moyens adéquats et une conjonction des efforts de toute la communauté internationale pour venir à bout de ce fléau qui n’épargne aucune société, aucun pays, ni aucune région dans le monde», a-t-il précisé. Il a indiqué que l’Algérie et la France dont «la coopération en matière de lutte contre le terrorisme a atteint des niveaux élevés, sont appelées ainsi que toute la communauté internationale à fédérer leurs énergies et à renforcer leur coopération internationale en la matière pour venir à bout de cette menace globale qui est dirigée contre l’ensemble de l’humanité». «Nous présentons nos condoléances à la famille de la victime et exprimons notre sympathie à celles des blessés, comme nous assurons de notre solidarité le peuple et le gouvernement français», a souligné le porte-parole du MAE. Un policier a été tué et deux autres blessés par balles ainsi qu’une passante sur les Champs Elysées, l’une des plus belles avenues du monde très fréquentée par les touristes, vers 21h. L’agresseur, dont l’identité est connue et vérifiée, selon le procureur de la République de Paris, François Molins, a été abattu.