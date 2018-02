L'accord de pêche Bruxelles-Rabat n’est pas applicable au Sahara occidental

Réagissez

L'accord de pêche conclu entre l'Union européenne (UE) et le Maroc n'est pas applicable aux eaux adjacentes de la région disputée du Sahara occidental, car il ne respecte pas le droit à l'autodétermination.

Le cargo a quitté Al Aâyoun le 13 avril et a pris la route du Cap de Bonne-Espérance. Il a fait escale à Port Elizabeth afin de s'approvisionner en fuel. En juillet, la justice sud-africaine a confirmé l'immobilisation de la cargaison de phosphate destinée à la Nouvelle-Zélande en réponse à la requête du Front Polisario. Le bateau est resté immobilisé à Algoa Bay, et jugement a été rendu le 23 février.

Vendredi dernier, la Haute Cour d'Afrique du Sud (division locale Eastern Cape, Port Elizabeth) a statué que la République sahraouie est «propriétaire de l'ensemble de la cargaison de phosphate actuellement chargée sur le navire à moteur NM Cherry Blossom». La décision de la justice indique que «la propriété du phosphate n'a jamais été légalement détenue par l'Office chérifien des phosphates (OCP) et/ou Phosphates de Boucraa SA, et ils n'étaient et ne sont pas autorisés à vendre le phosphate à Ballance Agri-Nutrients Limited». Un navire transportant 50 000 tonnes de phosphate, extrait illégalement du Sahara occidental destinées à la Nouvelle-Zélande, a été arraisonné en mai dernier en Afrique du Sud à la demande du Front Polisario.

Un peu plus tard dans la journée, le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche, Aziz Akhannouch, a déclaré que son pays est prêt à de nouvelles négociations pour renouveler son accord de pêche avec l’UE. «L'activité de la pêche continuera jusqu'à la fin de la période prévue par l'accord, à savoir juillet prochain, nous sommes dans des délais raisonnables pour entamer les négociations pour l'avenir», a déclaré le ministre marocain.

Cet accord est contesté devant un tribunal britannique par la Western Sahara Campaign (WSC), une organisation indépendante qui milite pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Ces négociations sont toujours en cours. L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) entre l'UE et le Maroc est entré en vigueur le 28 février 2007 et mis en œuvre par des protocoles successifs. Ils permettent à des navires de l'Union d'avoir accès à la zone de pêche du Maroc. Le dernier protocole est applicable jusqu'au 14 juillet 2018.

Le 21 décembre 2016, la plus haute juridiction européenne avait déjà ordonné que le Sahara occidental soit exclu de l'accord de libre-échange UE-Maroc. L'accord de pêche n'était toutefois pas inclus dans ce dossier. Elle a alors estimé qu'il fallait tenir compte du «statut séparé et distinct» du Sahara occidental reconnu par l'Organisation des Nations unies (ONU). Cette décision a suscité de vives tensions entre Bruxelles et Rabat, obligés de renégocier l'accord agricole.

De son côté, le Front Polisario s'est «félicité» de la décision de la justice européenne qui confirme un précédent arrêt de la CJUE fin 2016. «Il est désormais vital que l'UE et ses Etats membres prennent des mesures immédiates pour respecter l'arrêt» de la Cour, a déclaré le représentant du Polisario en Europe, Mohamed Sidati, cité dans un communiqué rendu public en la circonstance. L’exemple de l’Afrique du sud

La Cour a soutenu que le Maroc ne peut exercer sa souveraineté que «sur les eaux adjacentes de son territoire et relevant de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive». Et de poursuivre : «La Cour juge donc que compte tenu du fait que le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du royaume du Maroc, les eaux adjacentes du territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée par l'accord de pêche.» La CJUE a été saisie par un tribunal britannique à qui il reviendra de trancher le dossier, en conformité avec le jugement de celle-ci.

Actes de torture subis par les 15 étudiants sahraouis détenus au Maroc

La mission d’observateurs internationaux au procès en appel des 15 étudiants sahraouis détenus au Maroc a dénoncé les actes de torture subis par les accusés, demandant de diligenter une enquête sur ces faits, a rapporté hier l’APS, citant un communiqué desdits observateurs.

«Nous invitons l’Etat marocain et son administration judiciaire à respecter l’article 23 de la Constitution marocaine relative au droit à un procès juste et au respect de la présomption d’innocence, à diligenter une enquête sur les actes de torture subis par les accusés et d’autoriser une expertise indépendante sur l’application du protocole d’Istanbul et à respecter les termes de la Convention contre la torture (CAT), pourtant ratifiée par le royaume du Maroc», ont déclaré les signataires du communiqué, qui ont participé, le 13 février 2018, en tant qu'observateurs internationaux au procès en appel du groupe d’étudiants sahraouis connus sous le nom de «Compagnons d’Al Ouali».

Leur procès a été reporté 12 fois avant de se tenir le 9 mai 2017, soit près d’un an et demi après leur arrestation. Initialement au nombre de 18, trois d’entre eux ont été libérés depuis. Ils ont été arrêtés à la suite d’une manifestation pacifique qui a eu lieu le 23 janvier 2016 à Marrakech pour protester contre les multiples discriminations exercées par les autorités marocaines et les professeurs d’université à l’encontre des étudiants sahraouis, ainsi que l’impunité dont jouissent les responsables, des étudiants marocains, à la suite de l’agression dont a été victime Lazar Yahia, un étudiant sahraoui de l’université de Marrakech, en décembre 2015.

Les six observateurs se sont dits «très préoccupés» par «l’incapacité» de la justice marocaine, depuis deux ans, à montrer «le moindre élément crédible» étayant l’accusation dont font l’objet ces étudiants, par l’empêchement des familles des prisonniers d’assister à l’audience du 13 février 2018, alors qu’il s’agissait d’une audience publique et par la situation sanitaire et psychologique des étudiants, dont les conditions de détention «dérogent aux conditions de détention standards».

Ils évoquent à cet égard les tortures physique et psychologique lors des interrogatoires, la négligence médicale de la part de l’administration pénitentiaire, les tracasseries diverses imposées aux prisonniers et à leurs proches, les conditions de vie dans leur cellule, soulignant la violation des standards minimaux de traitement des prisonniers exigés des Nations unies (the Nelson Mandela Rules).