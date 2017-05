L’abstention, véritable enjeu d’une élection à rebondissements

Réagissez

Le palais de l’Elysée

Le candidat d’En Marche ! creuse l’écart dans les intentions de vote au deuxième tour de l’élection présidentielle de ce jour.

Selon une étude Ipsos pour Le Monde, le candidat d’En Marche ! serait crédité de 63% des voix, contre 37% pour Marine Le Pen, qui a perdu quatre points depuis le débat, mercredi dernier. «Il y a clairement eu un avant et un après débat», souligne Stéphane Zumsteeg, directeur du département opinion et recherche sociale à l’institut Ipsos, invité du Soir 3.

Toutefois, au-delà de la mobilisation de son propre électorat naturel, l’enjeu pour Emmanuel Macron n’est pas simplement de remporter cette élection présidentielle, mais de le faire avec une avance significative sur sa rivale pour asseoir sa légitimité de futur chef de l’Etat et pour ne pas apparaître comme un président par défaut. Combien des 47,58 millions d’inscrits ne voteront pas ? Entre 2,5 et 3,5 millions d’électeurs pourraient choisir de ne pas départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Au premier tour, l’abstention était de 22,23%. Invité de Mediapart, vendredi soir, pour une ultime interview avant le second tour de l’élection présidentielle, le candidat d’En Marche ! a évoqué cet électorat prêt à voter pour lui dimanche, non pas par adhésion, mais pour faire barrage au Front national : «Des électeurs de François Fillon, de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon vont reporter leur vote sur moi. Cette part du vote, je lui dois une plus grande vitalité démocratique dans les cinq ans», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : «Cette partie-là des électeurs, je leur dis : ‘‘positionnez-vous vers l’offre politique qui vous convient le plus ou vous déplaît le moins’’». Parmi les électeurs qui disent avoir l’intention de voter en sa faveur ce dimanche, 53% déclarent que leur décision est due à leur volonté de s’opposer à Marine Le Pen. A l’inverse, 67% des électeurs potentiels de Marine Le Pen disent qu’ils vont voter en ce sens par adhésion, selon l’institut Elabe.

Emmanuel Macron s’attend toutefois à ne pas être «élu aussi largement que Jacques Chirac en 2002, parce qu’il n’y a pas eu de front républicain». Il entend cependant aller «au bout d’une refondation politique, ce qui n’a pas été fait en 2002». Jean-Marie Le Pen avait recueilli 17,8% au second tour face à Jacques Chirac largement soutenu par les appels au front républicain.

Un second tour sous très haute sécurité

La sécurité est renforcée à travers la France pour le second tour de la présidentielle, ce dimanche. Plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité des Français appelés à se rendre aujourd’hui dans les bureaux de vote. Comme lors du premier tour de scrutin, 7000 militaires de l’opération «Sentinelle» et les policiers municipaux seront appelés en renfort à travers le pays. Le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl, a rappelé que «des consignes claires et précises ont été données aux préfets pour que le scrutin puisse se dérouler, sur l’ensemble du territoire, dans des conditions de sécurité maximales».

A Paris, la «totalité des 896 bureaux de vote répartis sur 585 sites seront couverts par un dispositif de gardiennage et de sécurité», soit par des agents de la ville, soit par des agents de sécurité privés, de 7h à 23h, selon Bruno Julliard, premier adjoint de la maire PS de Paris, dans une déclaration à l’AFP. Une initiative municipale qui s’ajoute à la mobilisation de 12 000 policiers et militaires sur l’agglomération parisienne dont 5000 effectifs spécifiquement dédiés à la sécurisation du scrutin et à la garantie de l’ordre public, selon la préfecture de police. Par ailleurs, les célébrations post-résultats seront également organisées sous haute surveillance. L’équipe d’Emmanuel Macron a déjà annoncé qu’en cas de victoire, le candidat d’En Marche ! célébrera son succès sur l’esplanade du Louvre.

Marine Le Pen n’a pas communiqué sur le lieu où elle pourrait fêter sa victoire. Là aussi, les forces de l’ordre seront «mobilisées pour assurer la sécurisation des célébrations, rassemblements et manifestations», a commenté le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet. Une cellule de suivi sera, comme lors du 1er tour, activée dans les locaux du ministère de l’Intérieur, place Beauvau, «de manière à adapter en permanence les dispositifs de sécurité et prévenir et contenir les éventuels troubles à l’ordre public qui pourraient survenir».