Kurdistan : Les questions de l’après-référendum

Massoud Barzani, président du gouvernement régional du...

Le gouvernement du Kurdistan irakien a annoncé, hier, qu’il rejetait toutes les décisions prises par Baghdad à son encontre, dénonçant une «punition collective», selon un communiqué.

- Après la victoire du «oui» à l’indépendance, quelles sont les développements à attendre dans la région ?

Après l’annonce officielle et sans surprise d’un «oui» massif au référendum d’indépendance, à plus de 92%, le Kurdistan irakien se retrouve de plus en plus isolé face aux pressions de ses voisins et de la communauté internationale.

- Comment a réagi Baghdad ?

Hier, il n’y avait encore aucune déclaration officielle. Mais le Conseil des ministres et le Premier ministre, Haïder Al Abadi, ont décidé de suspendre tous les vols internationaux, de et vers Erbil et Souleimaniyeh à partir d’hier. Pour les vols intérieurs, la décision sera prise plus tard. Avant la tenue du scrutin, le Premier ministre avait prévenu : «Nous ne discuterons jamais du résultat du référendum. Nous imposerons la loi irakienne dans toute la région du Kurdistan.»

Un haut responsable gouvernemental à Baghdad a affirmé à l’AFP que pour le moment les ponts étaient coupés avec Erbil. «Il n’y a aucune négociation ni officielle, ni secrète avec les responsables kurdes. Et il n’y en aura pas, tant qu’ils ne déclarent pas les résultats du référendum caducs, et ne remettent pas aux autorités de Baghdad les poste-frontières, les aéroports et régions disputées où ils ont déployé leurs forces.»

- Que propose la Turquie ?

La tenue d’un sommet Ankara-Téhéran-Baghdad afin de coordonner les mesures à prendre en réaction au référendum : c’est ce qu’a proposé le Premier ministre turc, Binali Yildirim. «Nous souhaitons que se tienne un sommet à trois. Nous pensons que ce format sera plus productif.» La Turquie, où vivent quelque 15 millions de Kurdes, redoute en effet que la création d’un Etat kurde à sa frontière ne fasse tache d’huile, alors qu’Ankara est confronté à une sanglante rébellion séparatiste dans le sud-est de son territoire.

Les pays voisins de l’Irak, où se trouvent d’importantes minorités kurdes, ont eux aussi menacé haut et fort de prendre des sanctions contre la région autonome. Si ces menaces étaient mises à exécution, elles asphyxieraient totalement l’entité kurde. La situation n’est déjà pas brillante : après plusieurs années de crise financière et de mauvaise gestion économique, Erbil a accumulé 30 milliards de dollars de dettes.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a plusieurs fois menacé de frapper Erbil au portefeuille en fermant, notamment, les vannes de l’oléoduc qui permet au pétrole kurde d’être exporté, via le port turc de Ceyhan (sud). Une fermeture de l’oléoduc aurait toutefois un prix pour les voisins immédiats : la Turquie exporte annuellement environ huit à dix milliards de dollars vers le Kurdistan et l’Iran six milliards.

- Que va-t-il se passer pour les zones disputées ?

On parle ici de la province multiethnique de Kirkouk (nord) — les Kurdes considèrent Kirkouk, au nord-est de l’Irak, comme leur capitale culturelle — riche en pétrole, mais aussi des secteurs des provinces de Ninive (nord), Dyala et Salaheddine (nord de Baghdad). La plupart avaient été conquises par les combattants kurdes en 2014, à la faveur du chaos après l’offensive de l’EI. Les députés irakiens ont demandé au Premier ministre l’envoi des forces de sécurité dans les zones disputées, mais hier, Baghdad ne s’était toujours pas exprimé sur les résultats du référendum.

- Que va-t-il se passer aux frontières ?

Lors de la séance au Parlement mercredi, les députés irakiens ont voté en faveur de la fermeture des poste-frontières se trouvant hors de l’autorité de l’Etat. Il existe quatre poste-frontières kurdes avec la Turquie et l’Iran. «Les marchandises qui pourraient y transiter» sont considérées «comme des marchandises de contrebande», est-il écrit dans un communiqué détaillant les décisions du Parlement.

- Comment se positionne le gouvernement du Kurdistan irakien ?

Avant le début du référendum, le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, cherchait déjà à temporiser en prévenant que ce référendum ne visait pas à «délimiter la frontière ni à l’imposer de facto». Tout en se disant «prêt au dialogue», le gouvernement du Kurdistan irakien a annoncé hier qu’il rejetait toutes les décisions prises par Baghdad à son encontre, dénonçant une «punition collective» et des «décisions illégales et inconstitutionnelles qui rejettent le partenariat et nient les droits constitutionnels des Kurdes».

Récemment, Massoud Barzani a déclaré que «depuis sa formation par l’empire britannique, l’Irak est un catalogue de violations des droits du peuple kurde en tant que nation, en tant que peuple avec un langage distinct, une appartenance ethnique, une culture qui lui est propre, qui a culminé lors d’épisodes d’assimilation forcée, d’expulsions ethniques et de génocides».

- Comment réagi la communauté internationale ?

Les Etats-Unis se sont dits «profondément déçus» de la tenue du scrutin, et l’ONU a appelé «à des compromis». La Russie, qui compte d’importants intérêts économiques au Kurdistan, a dit considérer «avec respect les aspirations nationales kurdes». Moscou considère que «les disputes entre Baghdad et Erbil doivent être résolues par le dialogue avec l’objectif de trouver une formule de coexistence au sein de l’Etat irakien».