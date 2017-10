Köhler attendu dans les camps de réfugiés sahraouis

Réagissez

Le Front Polisario avait exprimé, lors de la prise de fonction du nouvel émissaire onusien le 8 septembre à New York, sa volonté de coopérer avec M. Köhler pour le succès de sa mission, appelant les Nations unies à accélérer la solution juste et définitive de la question du Sahara occidental, à travers le respect du droit inaliénable des Sahraouis à l’autodétermination et à l’indépendance, et la mise en œuvre de la dernière résolution (2351) du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, effectuera une visite aux camps de réfugiés sahraouis les 18 et 19 octobre, sa première dans la région depuis sa nomination en septembre dernier, a annoncé vendredi l’ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger. M. Köhler avait, rappelle-t-on, exprimé son intention de se rendre prochainement dans la région afin de relancer le processus de paix, après cinq années de gel, dû aux blocages marocains.

Le représentant du Front Polisario auprès de l’ONU, Ahmed Boukhari, avait réitéré, la semaine dernière à New York à la quatrième commission de l’ONU chargée de la décolonisation, l’engagement ferme de la partie sahraouie à coopérer avec le nouvel émissaire Horst Köhler, attendu dans la région en vue de relancer le processus onusien. «Notre position a été constante, claire et transparente. C’est la position des Nations unies et de l’Union africaine concernant une question de décolonisation, régie par le principe de l’autodétermination», a-t-il ajouté.

Le Front Polisario avait déjà exprimé, lors de la prise de fonction du nouvel émissaire onusien le 8 septembre à New York, sa volonté de coopérer avec M. Köhler pour le succès de sa mission, appelant les Nations unies à accélérer la solution juste et définitive de la question du Sahara occidental, à travers le respect du droit inaliénable des Sahraouis à l’autodétermination et à l’indépendance, et la mise en œuvre de la dernière résolution (2351) du Conseil de sécurité de l’ONU.

M. Kohler, ancien président allemand, a tenu plusieurs réunions et consultations dans l’objectif de relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc. Il s’est notamment entretenu avec une délégation du Front Polisario, conduite par le coordinateur sahraoui avec la Minurso, Mhamed Khedad, des perspectives du processus onusien au Sahara occidental. Le nouvel émissaire, qui succède à Christopher Ross, devrait présenter son premier rapport sur le Sahara occidental dans un délai de six mois. Le chef de l’ONU a promis, en avril dernier, de relancer les négociations, à l’arrêt depuis 2012, avec «une nouvelle dynamique». Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, donc éligible à l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU portant déclaration sur octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975, soutenu par la France.