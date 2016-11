Réagissez

Des pics, des critiques et des révélations ont ponctué le débat télévisé de la primaire de droite qui a duré plus de deux heures jeudi soir dernier.

Celui-ci a beaucoup tourné autour des relations de la France avec les pays du Golfe, comme l’Arabie Saoudite et le Qatar, que les candidats suspectent de financer le terrorisme international. Si pour Bruno Le Maire, la solution consiste à couper les relations diplomatiques avec ces pays, pour Nicolas Sarkozy, cette option est plus facile à dire qu’à faire.

«Si vous croyez qu’on peut régler le problème entre les chiites et les sunnites en refusant de parler avec l’Arabie Saoudite et l’Iran, vous vous trompez», s’est-il adressé à ses adversaires en ancien homme d’Etat qui a acquis l’expérience du pouvoir. Il a ajouté : «François Hollande s’est lourdement trompé en favorisant les sunnites de Riyad aux chiites de Téhéran.»

Pour Alain Juppé, couper les relations avec certains pays du Golfe n’est pas non plus une solution. «La France a des intérêts stratégiques et économiques dans le Moyen-Orient. Cela nous conduit à discuter avec tout le monde», affichant au passage son antipathie vis-à-vis du régime iranien qui «soutient les milices du Hezbollah et les Houthis du Yémen et Riyad qui ne respecte pas les droits de l’homme et agresse les femmes».

Imposer une taxe sur la vente de la viande «Hallal»

Concernant la menace que représente le retour des terroristes de l’Etat islamique (EI) en France, Juppé a plaidé pour «le renforcement des contrôles au sein de l’espace Schengen et l’emprisonnement de tous ceux qui ont pris les armes contre la France».

Nicolas Sarkozy a été plus radical, en proposant par exemple de déchoir de la nationalité française tout terroriste ayant une double nationalité et de l’expulser manu militari vers son pays d’origine. Quant aux terroristes français ayant une seule nationalité, il recommande de les mettre en prison pour une longue durée. A la sortie, ils doivent suivre des cours de déradicalisation, tout en restant fichés auprès des services de sécurité.

S’agissant de la lutte contre l’extrémisme religieux, l’ensemble des candidats ont demandé l’arrêt du financement étranger pour la construction des mosquées ou la formation des imams. Pour pouvoir créer un véritable islam de France, Nathalie Kosciusko-Morizet, la seule femme qui participe à ces primaires, a exigé d’imposer une taxe sur la vente de la viande dite «hallal» dont le chiffre d’affaires a atteint les 6 milliards d’euros par an. «De cette façon, on coupera tous les financements qui viennent du Moyen-Orient et du Maghreb.»



Hollande ne sera jamais au second tour

Sur le plan de la politique intérieure, tous ont juré de ne jamais soutenir le Front national au cas où il arriverait au deuxième tour face à la gauche. Mais ni Alain Juppé ni Nicolas Sarkozy et encore moins Bruno Le Maire n’ont pensé un seul moment que le candidat socialiste atteindrait le deuxième tour de l’élection présidentielle prévue en mai 2017.

Sur le plan économique, tous les candidats ont promis des tours de vis importants, allant jusqu’à supprimer plusieurs centaines de milliers de postes dans la Fonction publique et le départ à la retraite à 65 ans au lieu de 62 ans actuellement.

Même si le deuxième débat a été vif et riche en échanges, il n’a pas permis de changer le positionnement des candidats. Alain Juppé reste le favori des Français avec 34% des voix contre 28% pour Nicolas Sarkozy. Mais ce dernier est passé pour la première fois devant Juppé chez les sympathisants de droite et du centre en obtenant 31% de voix contre 28% pour Juppé selon l’institut de sondage Elab. Cette tendance va-t-elle se confirmer lors du troisième débat prévu le 18 novembre ?