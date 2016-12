Réagissez

- Quelle lecture faites-vous de l’évacuation des civils d’Alep, hier ?

Evidemment la vie des gens est prioritaire et importante. Des dizaines de milliers de Syriens étaient assiégés, affamés et bombardés. Le fait qu’ils puissent survivre est une excellente chose, ils ont survécu. Par contre, ce que je trouve déplorable est qu’au lieu de trouver une solution qui aurait permis de lever le siège et d’acheminer de l’aide humanitaire, afin d’aider les gens à rester chez eux, ils ont créé de nouvelles vagues de déplacés en vidant les villes.

Une fois de plus, on constate l’impuissance de la communauté internationale, qui aurait pu éviter tout cela. Aussi, il y a des informations qui remontent à propos de l’exécution de jeunes hommes, ainsi que du côté des lignes de démarcation, ou d’autres sont interrogés, voir enrôlés de force. Certains jeunes essayent de ne pas être dans les quartiers du régime et les milices pro-régime afin de ne pas servir de chair à canon. Il faut aussi reconnaître que ce ne sont pas que les milices étrangères qui sont responsables, mais bel et bien la Russie qui bombarde les civils. Pour beaucoup de Syriens, c’est l’occupation étrangère qui marque les évolutions de la crise. On est réellement passés à une nouvelle configuration.

- Que pensez-vous de «la solution politique» dont vont discuter la Turquie, l’Iran et la Russie à Moscou, le 27 décembre ?

Cette tripartite démontre l’affaiblissement des Américains et des pays arabes. L’avis d’Al Assad ne compte pas puisque ce sont la Russie et l’Iran qui décident pour lui. Il y a encore des poches de résistance dans le pays. La Turquie s’investit dans l’opération «Bouclier de l’Euphrate» (amorcée le 24 août sous l’égide des Forces armées turques en vue de nettoyer le nord de la Syrie de la présence terroriste)… Je crois que la solution politique n’est pas à l’ordre du jour, on est encore loin de la fin.

- Selon vous, quel est l’avenir des pays voisins de la Syrie impactés par cette crise qui n’a que trop duré ?

On est entrés dans une phase d’incertitude. Il me semble qu’à court terme, la Syrie et l’Irak sont les deux pays les plus menacés. Il y a également d’autres entités fragilisées, comme le Liban et la Jordanie, qui subissent les contrecoups de ce qui se passe dans la région et essayent de surmonter les défis.

A mon avis, l’impunité encourage la radicalisation et la frustration. La société syrienne se lèvera contre Al Assad, qu’il reste ou pas. Ceux qui croient que c’est soit Al Assad soit Daech se trompent littéralement, car la situation de ce chaos est idéale pour les deux. Tant qu’Al Assad peut compter sur l’appui iranien et russe, il se maintiendra contre Daech. Mais tant que ces deux pays restent en Syrie, la population en subira les conséquences.