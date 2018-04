Israël poursuit son massacre à Ghaza

Réagissez

Un homme blessé par des tirs de soldats israéliens

L’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU, Riyad Mansour, a appelé une nouvelle fois vendredi les Nations unies à ouvrir une «enquête transparente et indépendante» sur les violences le long de la frontière israélienne, qui ont fait quatre morts de plus. «Nous refusons que la communauté internationale reste silencieuse», a martelé le diplomate lors d’un point de presse.

De son côté, son homologue tunisien, Mohamed Khaled Khiari, a indiqué qu’une nouvelle lettre avait été envoyée, ce jour, au Conseil de sécurité, au secrétaire général et à l’Assemblée générale de l’ONU pour réclamer cette enquête.

Riyad Mansour a précisé que des consultations avaient aussi été engagées pour saisir, à Genève, la Commission des droits de l’homme. Il a estimé que l’annonce israélienne d’une enquête sur les violences ne visait qu’à s’affranchir d’une saisie de la Cour pénale internationale.

Le diplomate a enfin indiqué qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Israël, candidat cette année à un poste au Conseil de sécurité de l’ONU, d’accéder à cette instance. Vu qu’il ne respecte pas les résolutions de l’ONU, «Israël n’est pas qualifié pour devenir membre du club», a-t-il dit.

Des milliers de Palestiniens ont à nouveau manifesté dans la bande de Ghaza pour le quatrième vendredi consécutif. La mobilisation de masse a de nouveau coûté la vie à quatre Palestiniens. Un adolescent de 15 ans et deux hommes de 24 et 25 ans ont été atteints par des balles israéliennes dans le nord de l’enclave.

Un quatrième Palestinien, âgé de 29 ans, a été tué dans le sud de la bande de Ghaza. Trente-huit Palestiniens ont été tués par des tirs des soldats de l’occupation israélienne depuis le début, le 30 mars, du mouvement la «marche du retour», qui vise aussi à dénoncer le blocus israélien. Des centaines de Ghazaouis ont été blessés, dont plus de 440, vendredi, par balles ou inhalation de gaz, selon les secours.

Toutes ces victimes sont des civils désarmés qui ne faisaient que participer à des manifestations ou des rassemblements pacifiques, réclamant l’application de la résolution 194 des Nations unies soutenant le retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres et dans leurs maisons, d’où ils ont été expulsés en 1948, avec la proclamation de l’Etat d’Israël.

Bien que les manifestations sont organisées dans toutes les villes palestiniennes, la totalité des martyrs sont tombés dans la bande de Ghaza, soumise à un blocus israélo-égyptien depuis plus de 11 ans, ce qui a transformé la vie quotidienne de près de deux millions de citoyens palestiniens en un véritable enfer.

Ce grand nombre de martyrs et de blessés s’explique par le refus des Ghazaouis de se cacher et leur volonté de manifester et de se rassembler dans les zones frontalières à quelques centaines de mètres de la clôture de séparation avec le territoire israélien. Territoire qui demeure, pour beaucoup de Palestiniens, une terre palestinienne.

Massacre à huis clos à Ghaza

Etant contre le retour des réfugiés qu’il considère comme un danger existentiel, l’Etat d’Israël montre une cruauté difficilement descriptible à l’égard des participants à la «grande marche du retour», dont l’apogée coïncidera avec le 14 mai, date de la proclamation d’Israël, avec l’intention annoncée de milliers de Palestiniens de forcer la clôture qui tient lieu de ligne de frontière, et d’imposer un retour pacifique. Ils sont résolus à le faire bien qu’ils savent que des centaines, sinon des milliers d’entre eux seront tués sans pitié dès qu’ils s’approcheront de la clôture.

Les autorités israéliennes avaient d’ailleurs menacé encore de tuer les Palestiniens dans des tracts dispersés vendredi matin par des avions israéliens sur les zones proches de la frontière. De très nombreux Palestiniens disent qu’ils n’ont pas peur et que «ces menaces n’ont fait qu’augmenter notre volonté d’aller jusqu’au bout de cette ‘‘Grande Marche’’». Preuve en est que le nombre de participants est en constante hausse.

Les Palestiniens se battent à mains nues contre des soldats israéliens super armés. Ils comptent uniquement sur les médias pour révéler au monde les monstruosités commises par l’armée israélienne dont les soldats n’hésitent pas à tirer à bout portant sur des enfants. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs l’armée israélienne n’hésite plus à viser les journalistes. Tel-Aviv veut massacrer les Palestiniens à huis clos.