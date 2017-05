Réagissez

L’ex-président réformateur Mohammad Khatami a appelé hier les Iraniens à voter de nouveau pour le président sortant Hassan Rohani qui se présente pour un second mandat vendredi, dans un message vidéo publié sur son site personnel.

«Le gouvernement de M. Rohani est un gouvernement qui a réussi avec peu de moyens (...) et des attentes énormes. Malgré toutes les restrictions et tous les problèmes, il a rendu d’énormes services au pays, au peuple et à la révolution», a affirmé M. Khatami. «Nous votons Rohani pour la liberté de pensée, la logique du dialogue, le respect de la loi et les droits des citoyens», a affirmé encore M. Khatami. Leader incontesté du mouvement réformateur, M. Khatami avait déjà appelé en 2013 à voter pour M. Rohani.

A l’époque, il avait convaincu le candidat réformateur Mohammad Reza Aref de se retirer au profit de M. Rohani. Es-Hagh Jahanguiri, candidat réformateur et actuel 1er vice-Président, devrait également se retirer dans les prochains jours au profit de M. Rohani. En 2016, M. Khatami avait également joué un rôle important en mettant en ligne une vidéo dans laquelle il demandait aux électeurs de voter pour la liste des réformateurs aux élections législatives.

«Cette fois-ci, c’est à vous de répéter le vote pour notre cher Rohani pour renforcer l’espoir dans l’avenir» du pays, a-t-il dit encore. M. Khatami a en outre mis en garde les électeurs contre «les slogans trompeurs» des candidats conservateurs, tout en reconnaissant que tous les problèmes n’avaient pas été réglés.

«Le gouvernement a réussi à contrôler l’inflation et a fait des pas pour mettre fin à la récession économique, beaucoup de problèmes ont été résolus, mais nous devons régler ensemble des problèmes encore plus importants», a-t-il encore dit. L’inflation a été ramenée de près de 40% en 2013 à 9,5% mais semble repartir à la hausse. De même, le taux de chômage a augmenté de 10,5% en 2013 à 12,5% aujourd’hui, alors que le chômage des jeunes atteint les 27%.