Inquiétudes sur la détention au «secret» de cinq militants pro-démocratie

Un mouvement pro-démocratie s’est dit inquiet de la détention au «secret total» de cinq de ses membres depuis fin décembre en République démocratique du Congo (RDC), selon l’AFP citant un communiqué rendu public hier .

«A ce jour, il nous est difficile de confirmer que ces derniers sont encore en vie», s’inquiète le communiqué du mouvement citoyen Filimbi («sifflet» en swahili). Quatre de ses militants ont été arrêtés le 30 décembre à Kinshasa et sont «détenus au secret total depuis le 1er janvier 2018 (...) à l’Agence nationale de renseignement (ANR) où ils seraient torturés», ajoute le communiqué. Ils ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de mobiliser pour la marche du 31 décembre 2017 contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila à l’appel d’un collectif catholique.

Le cinquième militant a été arrête le 23 décembre à Kindu (est) et est «détenu par le service des renseignements militaires» et a été «torturé», selon le même document. Ils sont accusés d’ «outrage au chef de l’Etat et incitation à la révolte», selon leur avocat, Me Chris-Sam Kabeya. «Nous condamnons, avec la dernière énergie, tous ces actes barbares et exigeons la libération sans condition de nos militants», est-il indiqué dans le communiqué.

Le mouvement Filimbi s’est «associé avec force» à l’appel à une nouvelle marche aujourd’hui lancé par le comité laïque de coordination, proche de l’Eglise catholique. Par ailleurs, la police congolaise a installé hier des barrages sur les grandes artères de Kinshasa, à la veille d’une marche interdite contre le maintien du président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. A chaque barrage, des policiers armés procèdent au contrôle d’identité des conducteurs et fouillent le coffre des véhicules. Les responsables de la police sont restés injoignables au téléphone.

Les autorités de Kinshasa ont indiqué vendredi qu’elles interdisaient la marche à l’appel d’un collectif catholique dimanche à la sortie de la messe dans les quelque 160 paroisses de la capitale. Des appels ont été lancés dans d’autres villes congolaises. Le 31 décembre, la dispersion d’une première «marche pacifique» a fait six morts, dont cinq à Kinshasa, d’après les Nations unies et la nonciature apostolique, aucun d’après les autorités. Les organisateurs du «comité laïque de coordination » demandent au président Kabila de déclarer publiquement qu’il a l’intention de quitter le pouvoir, ainsi que le respect d’un accord politique majorité-opposition signé fin 2016.

Le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin le 20 décembre 2016 selon les termes de la Constitution. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 pour organiser le départ et la succession du président Kabila.