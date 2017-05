Immigration clandestine : Plus de 20 opérations de secours au large de la Libye

Plus de 20 opérations de secours de migrants se sont déroulées hier en Méditerranée, au large de la Libye, selon des ONG. «Il y a plus de 20 canots en difficulté au large de la Libye et la situation déjà difficile s'est aggravée avec la présence de personnes en mer», a expliqué Mathilde Auvillain, du service de presse de l'ONG SOS Méditerranée.

Vos Prudence, le navire de Médecins sans frontières (MSF), a débarqué hier matin à Catane, en Sicile, six corps récupérés dans la Méditerranée, dont cinq sont des jeunes femmes africaines âgées de 16 à 35 ans. «Nous pensons qu'elles sont restées dans l'eau une semaine environ, nous ne pouvons pas être plus précis en raison de l'état de décomposition avancée des corps», a déclaré Elena Zandanel, infirmière de MSF, citée par l'AFP. Ces corps ont été repêchés alors que le nombre de morts et de disparus en Méditerranée a déjà dépassé les 1000 personnes depuis le début de l'année. «Nous craignons que la situation empire avec l'arrivée de l'été et du beau temps», a ajouté M. Trainiti. Ces sauvetages interviennent alors que des ONG sont dans le collimateur du procureur de Catane, Carmelo Zuccaro. Il a récemment affirmé que plusieurs interventions de leurs navires avaient eu lieu avant même que les migrants aient demandé de l'aide, ce qui indique, selon lui, d'éventuels contacts préalables entre passeurs et ONG.

APS