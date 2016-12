Ils nous ont quittés cette année

Réagissez

31 mai , Mohamed Abdelaziz

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz, est décédé des suites d’une longue maladie. M. Abdelaziz est né en 1948 à Smara, où il a effectué ses études. Il était membre fondateur du Front Polisario, et élu au bureau politique du Front lors de son congrès fondateur du 10 mai 1973. M. Abdelaziz était un chef militaire au Front jusqu’à son élection après l’assassinat d’El Ouali Mustapha Erraqibi (membre fondateur du Front Polisario et son secrétaire général, le 9 juin 1976). Lors du 3e congrès du Front Polisario, tenu durant le mois août 1976, M. Abdelaziz fut désigné secrétaire général du Front et président du Conseil du commandement de la Révolution. En octobre 1976, lors du 5e congrès du Front, le défunt fut également désigné Président de la RASD. Il est réélu à ce poste depuis cette date jusqu’à son décès. Le 12 novembre 1985, la RASD est devenue membre de l’Union africaine.

2 juillet , Michel Rocard

Michel Rocard, mort le samedi 2 juillet 2016 à l’âge de 85 ans, avait rêvé d’un destin présidentiel. Il n’y sera jamais parvenu. Se qualifiant de «social-démocrate de dialogue», il entendait incarner une vision rénovée de la gauche, portée par une forte exigence morale, prenant en compte «les contraintes de l’économie mondialisée» sans «renoncer aux ambitions sociales». Il fut, selon ses amis, le premier à gauche à introduire la notion de rigueur financière. Pour lui, la «deuxième gauche», qu’il inspira, devait être «décentralisatrice, régionaliste, héritière de la tradition autogestionnaire». Hostile à la guerre d’Algérie, il dirige de 1967 à 1973 le Parti socialiste unifié (PSU), «laboratoire d’idées» pour la gauche. Il s’associe au mouvement de Mai 68, ferraille contre la tendance «dure» du PSU, parvenant à faire condamner le recours à la violence.

2 mai , Afeni Shakur

Afeni Shakur, née Alice Faye Williams le 22 janvier 1947 à Lumberton et décédée le 2 mai 2016 à Sausalito, est une Américaine, membre du Black Panther Party à New York dans les années 1960 et début des années 1970. Arrêtée avec d’autres membres du mouvement en 1969, elle passe par la case prison avec, en son ventre, une future légende. Afeni Shakur finit par être acquittée de plus de 150 accusations de «complot contre le gouvernement des Etats-Unis», contre lesquelles elle se défend elle-même au tribunal. Quelques mois après avoir retrouvé la liberté, elle donne vie à Lesane Parish Crooks, le 16 juin 1971, dans le quartier de Brooklyn à New York. Si Afeni décide de lui donner ce nom, c’est parce qu’elle craint des attaques contre son fils.

7 novembre : Mohamed Masmoudi

Mohamed Masmoudi est connu pour avoir été l’un des instigateurs du projet avorté d’union tuniso-libyenne en 1974, qui devait unifier les deux pays. Principal membre du gouvernement tunisien à soutenir cette union car elle aurait été selon lui bénéfique pour l’économie tunisienne, il en aurait été vice-Premier ministre si le projet avait été mené à bien. Etant donné l’échec auquel mène ce projet, le président Bourguiba le destitue de ses fonctions le 14 janvier de la même année et le remplace alors par Habib Chatti. En 1977, Masmoudi publie Les Arabes dans la tempête édité aux éditions Jean-Claude Simoën. Il y écrit notamment une longue lettre ouverte à Bourguiba. Après l’indépendance de la Tunisie, Masmoudi siégeait au bureau politique du Néo-Destour où il avait occupé plusieurs postes.