Il y a 41 ans : Le Front Polisario installait le premier gouvernement sahraoui

Réagissez

Le peuple sahraoui a célébré hier le 41e anniversaire de la fondation du premier gouvernement sahraoui.

Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion sous la direction du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Occasion pour discuter des derniers développements de la question du Sahara occidental, ainsi que le repeuplement des territoires libérés. Abordant la situation dans la zone libérée d’Elguergarat, le Conseil des ministres a exprimé, «catégoriquement, le rejet des tentatives du régime marocain de tromper et d’induire en erreur l’opinion publique internationale en apparaissant comme collaborateur à travers le retrait de ses soldats à quelques centaines de mètres dans leurs tranchées» dont «le mur de la honte».

«A travers ces agissements, le Maroc veut dissimuler son occupation militaire du Sahara occidental, ses violations à plusieurs reprises de l’accord de cessez-le-feu, son non-respect de la légitimité internationale par l’expulsion de la composante civile et politique de la Minurso et des observateurs internationaux, ses obstacles devant le règlement pacifique du conflit ainsi que son pillage des ressources naturelles du Sahara occidental», a souligné le Conseil dans un communiqué, cité par l’APS. Pour le Conseil des ministres, «le traitement de la situation dans la région d’Elguergarat ne peut pas être partiel, mais complet en tenant compte des causes et non des résultats», réitérant l’attachement du peuple sahraoui à ses droits inaliénables à l’autodétermination et à l’indépendance et par tous les moyens légitimes en sa disposition. Il a également réaffirmé l’attachement de la partie sahraouie à la légitimité internationale et sa disponibilité à coopérer avec le secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel pour la mise en œuvre des résolutions internationales et la mission de la Minurso pour laquelle elle a été mandatée par le Conseil de sécurité, à savoir l’organisation d’un référendum libre et équitable pour le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.

Le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple du Sahara occidental, est membre consultatif à l’Internationale socialiste (IS) après avoir été membre observateur depuis 2008. En dépit des «tentatives marocaines de poser des obstacles» pour empêcher ce nouveau statut, cinq sur les huit membres de la commission d’éthique de l’IS ont été favorables à accorder le statut de membre consultatif au Front Polisario, a fait savoir le présentant de ce dernier au Royaume-Uni, Mohamed Limam Mohamed Ali. La délégation sahraouie a réussi non seulement à arracher le statut de membre consultatif, mais aussi à avoir le soutien de la majorité des membres du Conseil au droit du peuple sahraoui à son autodétermination et son indépendance. L’IS compte actuellement 153 membres, entre partis et organisations politiques, de tous les continents. Le Front Polisario était membre observateur depuis 2008.