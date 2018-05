Il est improbable que la Corée du Nord abandonne son programme nucléaire

Réagissez

Le sommet qui devait se tenir entre Donald Trump et Kim Jong-un a été annulé. «Les conditions n’étaient pas réunies pour obtenir un résultat positif», a déclaré hier le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo. «Je ne pense pas que nous étions en mesure de croire qu’il pouvait y avoir un résultat positif», a-t-il dit. Lors des travaux préparatoires ces derniers jours, «nous n’avons reçu aucune réponse à nos demandes» de la part des autorités nord-coréennes, a-t-il regretté.

- Quelle lecture faites-vous du rapprochement historique entre les deux Corée ?

C’est à la fois un événement d’ampleur historique mais aussi symbolique. C’est la première fois qu’un leader nord-coréen visite la Corée du Sud et cet événement est en soi déjà assez incroyable, étant donné que quelques mois auparavant, plusieurs analystes pensaient qu’une guerre était à deux doigts d’éclater en Asie du Nord-Est. En effet, même les chamanes coréens n’auraient pas pu prédire un tel retournement. En l’espace de quelques mois, l’image de la Corée du Nord a totalement changé.

Le 29 novembre dernier, le régime de Kim Jong-un célébrait en grande pompe la réussite de son test de missile intercontinental Hwasong-15. L’uniforme militaire a depuis été remisé au placard, et c’est en costume cravate que les négociateurs de Pyongyang discutent avec leurs homologues de Séoul.

Pourtant, sur le fond, Pyongyang ne s’est encore engagé à rien de concret (le texte de la déclaration de Pan Mun Jom est extrêmement vague et imprécis) et Kim Jong-un émerge déjà comme un acteur diplomatique d’importance majeure : il est passé du statut de paria à celui de partenaire fiable en quelques mois, après avoir rencontré Xi Jinping, Mike Pompeo, Moon Jae-in et bientôt Trump.

- Quels ont été les principales raisons et les artisans de ce rapprochement ?

L’artisan est essentiellement Kim Jong-un. Alors que certains célébreront – avec justesse – le bons sens diplomatique de Moon Jae-in, il ne faut pas s’y tromper : ce complet revirement de situation est dû avant tout aux calculs stratégiques de Pyongyang.

Non seulement la Corée du Nord prouve une bonne fois pour toutes qu’elle est un acteur parfaitement rationnel, mais elle se montre aussi capable de mettre en œuvre une séquence diplomatique tout à fait maîtrisée. En effet, c’est une initiative nord-coréenne, qui est à la base de ce brusque réchauffement des relations bilatérales Nord-Sud.

Le rapprochement avec le Nord était un souhait du président du Sud depuis son élection en mai 2017, mais c’est bel et bien Kim Jong-un qui a ouvert la voie lors de son discours du 1er janvier 2018. Par ailleurs, le fait que Trump soit un joueur sans ligne politique fixe à l’égard de la RPDC a sans doute pu aider, mais ça peut évidemment être à double tranchant à plus long terme.

Pyongyang cherche à rompre son isolement et à monnayer très cher un éventuel et improbable abandon de son programme nucléaire, pour l’instant, c’est un succès.

- Quel a été le rôle des Etats-Unis et de la Chine dans ce processus ?

La Chine n’a vraisemblablement pas été véritablement mise au courant de l’avancées des négociations, d’où cette visite expresse de Kim Jong-un à Pékin fin mars, que j’interprète personnellement comme un signe de panique de la part de Pékin : rétablir d’urgence un lien très endommagé avec la Corée du Nord, essayer de se réinviter dans les affaires péninsulaires.

Concernant les Etats-Unis, il est possible voire probable que Séoul coordonne ses activités diplomatiques avec Washington, mais ils ne semblent pas avoir eu de liens directs dans ce qui semble un affaire intercoréenne. Par contre, le sommet Moon-Kim et son succès apparent vont nécessairement faciliter le futur sommet Kim-Trump, les Nord-Coréens s’étant montrés flexibles et pragmatiques dans une certaine mesure.

- La Corée du Nord a annoncé la fermeture xde ses sites nucléaires. Qu’en est-il au juste ?

C’est un signe de bonne volonté, mais étant donné que le programme nucléaire nord-coréen produit des bombes opérationnelles, l’utilité de conserver un site d’essais est de toute façon discutable. De plus, le site n’a pas été ouvert aux observateurs étrangers et cette fermeture n’est pas constatable. La portée du geste est donc très relative.

Les compromis avancés par Kim Jong-un lors de ses discussions avec les émissaires du Sud sont certes spectaculaires, mais cela reste des compromis de surface. Formée par Washington à l’art d’exiger des concessions tellement importantes qu’elles bloquent toutes discussions, la RPDC va sans doute demander comme condition à sa dénucléarisation une évacuation complète des troupes américaines de la Corée du Sud, voire du Japon. Ce que les Etats-Unis n’accepteront évidemment jamais.

- Quelles conséquences aura, selon vous, ce rapprochement dans l’équilibre de l’Asie du Nord-Est ?

Si les Nord-Coréens réussissent leurs objectifs et se rapprochent vraiment de Séoul, cela pourrait pousser la Chine à relancer sa coopération économique avec la Corée du Nord et rejouer la partition de la guerre froide où les différents protagonistes de la zone se battaient pour être les plus proches de la Corée du Nord.

Si les différents acteurs (Chine, Russie, Corée du Sud, Japon, Etats-Unis) réussissent à se coordonner justement pour éviter les divisions sur le dossier nord-coréen, Pyongyang pourrait comprendre qu’il n’y a rien à gagner et relancer un cycle de mise sous pression sécuritaire de la zone.