HRW prévient la coalition anti-EI sur le phosphore blanc

L’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) a exhorté hier la coalition internationale menée par Washington, qui combat Daech en Syrie et en Irak, à protéger la population civile des effets du phosphore blanc qu’elle utilise. «Peu importe comment il est utilisé, le phosphore blanc présente un risque élevé d’effets néfastes et durables sur les villes densément peuplées», souligne Steve Goose, directeur de la division Armes de l’ONG. «Les forces conduites par les Etats-Unis doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les risques sur la population civile quand elles utilisent du phosphore blanc en Irak et en Syrie», ajoute-t-il. Ce produit est généralement utilisé pour créer des écrans de fumée ou marquer un champ de bataille, mais il peut également l’être comme arme incendiaire meurtrière, ce qui est interdit par le droit international. Des images fortes, partagées la semaine dernière par des militants et le groupe EI, ont montré du phosphore blanc utilisé dans la ville syrienne de Raqqa, que les forces anti-EI tentaient de reprendre à Daech. Interrogé à ce sujet, le colonel Ryan Dillon, porte-parole de la coalition, a refusé de «discuter les détails de l’utilisation de nos munitions ou de nos capacités (militaires)». Il a néanmoins ajouté que le phosphore blanc était utilisé «conformément au droit de la guerre» et «en prenant en considération les effets possibles sur les civils et l’infrastructure civile». HRW a dit ne pas avoir pu vérifier de manière indépendante si des civils avaient été touchés par l’usage de phosphore blanc par la coalition. Mais l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a fait état de la mort de 23 civils, tués le 8 juin à Raqqa par du phosphore blanc.